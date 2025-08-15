La carta de Pedro Manzano a los macarenos: "Tengo un objetivo claro"

Un mensaje para transmitir sosiego, paz y confianza a miles de personas. El conservador-restaurador Pedro Manzano ha emitido una carta a todos los devotos macarenos a las puertas de comenzar el proceso de restauración de la Virgen de la Esperanza, tarea encomendada a este profesional tras la aprobación por parte del cabildo de hermanos.

La Macarena fue retirada del culto este pasado martes y, desde entonces, el Señor de la Sentencia preside el camarín del altar mayor, que podrá ser visitado estos días. Manzano, en su misiva, habla de la responsabilidad que supone esta labor -que será desarrollada íntegramente en las dependencias de la corporación salvo que sean necesarias algunas pruebas externas de diagnosis- pero, sobre todo, del compromiso asumido y el máximo rigor que se aplicará en este proceso. Reproducimos íntegramente el texto:

Queridos hermanos y devotos de la Esperanza Macarena:

Tras la decisión tomada por amplia mayoría en el Cabildo General Extraordinario celebrado el pasado 29 de julio de 2025, me ha sido encomendada la restauración de Nuestra Madre y Señora de la Esperanza. Afronto esta responsabilidad con profundo respeto, consciente del valor artístico, histórico y devocional que Ella representa para Sevilla y para todos sus fieles.

Sé que su ausencia temporal genera un sentimiento de anhelo en Sevilla y en todos los rincones donde Ella es querida. A lo largo de los próximos meses, esta labor y el compromiso que implica, podrá constituir un tiempo de unión y esperanza, pues tengo un objetivo claro y prioritario: devolver a la Virgen su integridad estructural y expresiva, preservando esa esencia barroca del siglo XVII y sobre todo esa mirada tan reconocible y singular que ha trascendido por generaciones. En cada paso pondré toda mi atención, esmero y entrega, con rigor técnico, sensibilidad artística, devocional y un profundo respeto por la Imagen, cuyo significado es tan profundo e inestimable para miles de personas en Sevilla y en todo el mundo.

La Esperanza nos mantiene firmes en la prueba y nos fortalece en la espera. Confío en que su regreso al culto llenará de alegría a todos los que la esperan, reavivando la Fe, y con ello, estrechando aún más el vínculo entre quienes la veneran. Gracias a la Junta de Gobierno por proponerme para esta bonita tarea y, cómo no, gracias a los hermanos por la confianza que me habéis depositado en esta difícil decisión, y por la devoción que sigue unida en torno a Ella.

Con afecto y compromiso, Pedro Manzano.