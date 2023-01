De carteles y naturalezas

En estas fechas, como suele ser habitual en el mes de enero, las redes sociales (antes los escaparates, los reversos de los quioscos y los ultramarinos) se inundan de carteles cofradieros, una práctica en alza desde hace algunos años y en los que, como en botica, hay de todo. Gustos y subjetividades aparte, lo cierto y verdad es que estamos experimentando tiempos en los que existe una variedad asombrosa de técnicas, formatos, soportes y conceptos. ¡Incluso lo digital ya se emplea como técnica de lo más novedosa y atractiva! Y eso, indudablemente, enriquece nuestra Semana Santa y nuestra fiesta, al igual que la enriquecieron los artistas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, a través de unas obras tremendamente avanzadas a su tiempo y de las que hablaremos en otra ocasión.

No es de ningún modo reprochable esa corriente de opinión que aboga por el regreso de la fotografía, como también se opina de la necesidad de apostar siempre por carteles que se acerquen, lo máximo posible, a una reproducción exacta de la imagen en cuestión pero en el lienzo. Está bien, no seré yo quien lo discuta; pero sí abogaré siempre por la necesidad de la alternancia, el equilibrio y esa riqueza de la que antes hablábamos. ¿Por qué hay que ser taxativos? ¿Por qué no puede haber lugar a otros artistas, a otras ideas y otros colores? Enarbolamos la bandera del carácter poliédrico de la Semana Santa (sus cofradías, sus barrios, sus cortejos, sus insignias, su música), ¿por qué no hacer lo propio con el fascinante mundo de la cartelería? Todo tiene sus límites, es innegable, más aún cuando hablamos del corazón y la identidad espiritual de las personas. Pero, humildemente, existen artistas de capacitada valía para aportar sus conocimientos y formación a la Semana Santa.

Tras los carteles de Cádiz y Málaga, nos llegan los anuncios de la Andalucía oriental, tan rica y propia. Y en todos ellos observamos un tema constante, más o menos presente, pero siempre con estilos diferentes: lo natural. El poder sugestivo de la naturaleza, los formatos vegetales (tan socorridos en la historia del arte, veánse capiteles románicos y las decoraciones musulmanas) y su abanico de posibilidades han tomado parte en los distintos lienzos. La granada en el tríptico de Manuel Prados, para la capital nazarí o el sol de Villalán y los motivos vegetales del Mediterráneo en el cartel almeriense. También en la Baja Andalucía, esta vez con mayoritaria presencia, regresa la flora como soporte de la pintura. Tremendamente visual y atractivo el cartel de Jesús García Osorno para Huelva, que también pintó en su momento al Cristo del Museo en una extraordinaria obra cargada de simbolismo. También es Semana Santa.

Un mundo, el de la cartelería, que al igual que nuestra fiesta, se adapta (sin prisa pero sin pausa) a los tiempos y a la sociedad.