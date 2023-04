Como antes, como siempre: el regreso de Las Penas de San Vicente en la Semana Santa de Sevilla 2023

La Semana Santa, como espejo de nosotros mismos en lo que nacen y mueren siete días, nos sirve como espacio de reflexión e introspección personal. De revisión anual, de valoraciones y exigencias, de calibraciones... Nuestra fiesta es un constante reajuste de perspectivas y nos dibuja el retrato real de nuestra vida en un momento exacto.

El pasado Lunes Santo, como hago desde que abrigo razones y adolescencias, me escapé hasta Virgen de los Buenos Libros a esperar a la cofradía de Las Penas, donde tantos y tantos cofrades volvimos a reunirnos, a saludarnos, a reencontrarnos. El Señor (¡qué paso, por el amor de Dios!), nos arrebató el aliento con su sola caída, con su cruz desangrándose de platas en el carey de un abril recién nacido. Por sus ojos de noche avellanada emana una especie de hipnosis que cala en quien difícilmente se deja entrampar: se le mira y se sucumbe, sin más razonamientos. Su caminar nos ralentizó tanto el pulso que nos abandonamos, desechos, a la madrugada y a la irrealidad de aquel instante que parecía más imaginación que certeza.

El cortejo, silente pero resuelto y natural, levantaba por el asfalto auténticas estalagmitas asimétricas y órganos negros. Los nazarenos recortaban la lejanía difusa del palio de los Dolores, que en el murmullo de la bulla se abría paso con ese punto de prontitud que ofrece la elegancia. En aquella calle Alfonso XII se me devolvieron tantísimas cosas que ahora no se deben rescatar en estas líneas, pero sí regresé a todo cuanto creía desmoronado en la memoria. Porque no hay nada más hiriente y doloroso que se te difuminen en la pátina del tiempo aquellas cosas que tan felices nos hicieron. Y en la noche de este Lunes Santo fui feliz porque, simplemente, estuve, volví, ¿con el deseo de encontrar la felicidad? ¿La belleza? ¿La fe? ¿La vida misma?

La Virgen me parecía más diminuta, ligera y breve, la crestería tronaba en mi interior como nunca antes y me fijé especialmente cómo la cera ardida restallaba su carne blanca en los cristales de los faroles. Apenas si alcancé los ojos de la dolorosa, relucientes como dos perlas en una fosa oceánica. La banda de Tejera, aturdiendo de manera inmisericorde la frágil sensibilidad de los cofrades, interpretó Soleá, dame la mano en la penumbra de la calle. Por ella nos deslizábamos, en masa, a ambos lados del paso, como quien acompaña la proyección de su propia historia, como quien invade los tiempos y los espacios enarbolando la sola bandera morada de la Semana Santa.

La última vez tenía veinte años. Nada en mi vida es igual que entonces. Casi ni consigo recapitular tantos días y tantos cielos. Pero todo estaba en su sitio. Todo era tal y como siempre. Todo se me volvió nítido, diáfano, claro... Se almacenó en mi memoria lo que creía desvanecido. Entonces respiré; y fui feliz. Era de verdad Lunes Santo, era la Virgen de los Dolores camino de San Vicente.