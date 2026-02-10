La O culmina la restauración de la candelería del paso de palio

La hermandad de La O ha culminado en fechas recientes uno de los proyectos patrimoniales más destacados de estos últimos años, como es la restauración de la candelería del paso de palio de María Santísima de la O. La cofradía del Viernes Santo ha concluido las tareas de restauración, consolidación y enriquecimiento de las ciento treinta y seis piezas que conforman este conjunto. Un minucioso proceso que dio comienzo en el año 2022 en el taller del maestro orfebre Emilio Méndez, quien ha sido el encargado de intervenir en la reparación y sustitución de la estructura interna de las piezas, garantizando así su correcta conservación y estabilidad.

Detalle de una de las piezas restauradas por la corporación

Asimismo, las tareas se han detenido en el enriquecimiento ornamental mediante la incorporación de nuevos motivos repujados en los cubillos de toda la candelería, reproduciendo fielmente los delicados elementos de rocalla que articulan y armonizan la decoración del conjunto, manteniendo la coherencia estética y el lenguaje artístico original de la obra. La candelería es obra de Manuel de los Ríos, entre los años 1981-1983, con diseño de Antonio de Celis. Sustituyó a la original del paso labrada en 1941. Los candeleros, que repiten diseño en las diferentes tandas, están inspirados en los llamados de “estilo catedralicio” que actualmente sirven en el retablo de la capilla sacramental de La O.