El Divino Perdón espera la salida extraordinaria: horarios, itinerarios y datos de interés

Todo a punto para uno de los eventos más esperados del año en el barrio del Parque Alcosa. La hermandad del Divino Perdón ultima los preparativos para la salida extraordinaria del Señor del Divino Perdón, prevista para este próximo domingo 5 de octubre, con motivo del XXV aniversario fundacional de la corporación. La imagen de Navarro Arteaga nos muestra una particular iconografía, puesto que se muestra con las manos atadas y no con la cruz al hombro, como habitualmente procesiona. Además, como ya se anunció, presidirá dicha procesión en solitario -sin el resto del misterio- y sobre el paso del Nazareno de la Humildad del Cerro del Águila, cedido para la ocasión.

La procesión, que contará con el acompañamiento de un numeroso grupo de hermanos, comenzará a las 11:00 de la mañana desde la iglesia Beata Ana María de Javouhey, y el itinerario completo que seguirá es el que se cita: Salida, Emilia Barral, Beata Ana María de Javouhey, Plaza Maestro Sánchez Rosa, Plaza Azahín, Emilia Barral (12:30), Ciudad de Chiva, Plaza Zocodover, Ontur, Pintor Alfonso Grosso (13:45), Carmen Conde, Avenida Ildefonso Marañón, Escritor Alfonso Grosso y entrada a las 14:55. El Señor lo hará veinte minutos más tarde, sobre las 15:10.

Son varias las novedades que presenta esta extraordinaria, más allá de su horario y la jornada en que se desarrolla. En primer lugar, la imagen portará una nueva túnica de terciopelo rojo donada por el hermano Rafael Villaverde, una tonalidad novedosa en su ajuar. Asimismo, luce unos gemelos regalados por la vecina hermandad de Torreblanca y un broche en el cíngulo donada por la hermandad de los Desamparados, de su mismo barrio alcoseño.

Entre otras cuestiones, habrá estrenos musicales y variedad de registros. La Agrupación Musical de Nuestra Señora de la Encarnación, de San Benito, se estrenará como acompañamiento tras el Divino Perdón, actuación que repetirá Dios mediante el próximo Sábado de Pasión tras la desvinculación con Virgen de los Reyes el pasado verano. Asimismo, durante un tramo del itinerario interpretará su música la Banda de Santa Ana de Dos Hermanas, que hace lo propio tras la Purísima Concepción en la Semana Santa. Además, el barrio luce plenamente engalanado para la ocasión, desde la propia iglesia de la Beata Ana María hasta diferentes fachadas y calles del vecindario.