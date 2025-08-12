La Encarnación de San Benito se desvincula de la Humildad de Sevilla Este

Más actualidad en clave musical. La Agrupación Parroquial de la Humildad de Sevilla Este ha informado, en un comunicado oficial, que este pasado lunes, en una reunión, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito decidió desvincularse con dicha entidad. Así lo ha hecho saber la dirección de la formación a la junta de gobierno y al presidente, según informa la nota.

En el transcurso de la misma, "la Dirección de la Banda nos trasladó su decisión unilateral de desvincularse de nuestra Agrupación Parroquial de cara a la próxima Estación de Penitencia. Ante esta circunstancia, y tras tres Estaciones de Penitencia compartidas, informamos a todos los hermanos que esta Junta de Gobierno ha iniciado el procedimiento para la contratación de una nueva formación musical que nos acompañe el próximo Sábado de Pasión. Asimismo, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la A.M. Ntra. Sra. de la Encarnación (San Benito) por los años de colaboración, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", finaliza.

Todo ello días después de conocerse la no continuidad de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes en la hermandad del Divino Perdón de Alcosa, que también procesiona en la jornada del Sábado de Pasión.