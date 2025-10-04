La espera de los trianeros del extrarradio

Están más cerca del puente del Centenario que del que lleva hasta el Altozano, pero en estas últimas semanas son más vecinos de la calle Pureza que nunca. La calle Teatinos, las calles Nueva Europa o Getsemaní en La Oliva o Madre de Misericordia en la Letanía están llenas de Esperanza. Balconeras de la misión y con la cara de la Dolorosa de la calle Pureza se mezclan con guirnaldas de flores blancas, mezcladas con rojas en elTiro de Línea, y anclas.

La estimación es que más de medio millón de personas sigan hoy el camino de la Esperanza hasta la parroquia de San Pío X, en Las Letanías. Los servicios de autobuses que la hermandad a facilitado para el traslado de los devotos hasta el Polígono Sur ha sido un completo éxito.

Uno de los vecinos, el abogado DanielSánchez, el conocido twitero Jurista Cofrade, ha contagiado con su devoción a todo el bloque donde se crió. “Ella, que siempre me abre las puertas de su casa. Cuando me enteré que pasaba por mi casa no me lo creía, estuve preguntando a a compañeros, amigos, incluso llamé a la Hermandad. Le debo mucho. Ella va a estar orgullosísima de nosotros. Es mi sueño hecho realidad. Por fin mi sueño se cumple”, explicó.

Un bloque de La Oliva lleno de balconeras de la Esperanza de Triana / Juan Carlos Vázquez

El traslado de la Virgen a Santa Ana ayer por la tarde fue un pequeño preludio de esta misión evangelizadora que arranca a primera hora de hoy, a las 7:30, con la misa de envío presidida por el arzobispo, José Ángel Saiz Meneses. Un largo camino que llevará a la Dolorosa de Triana hasta Las Letanías.

La parroquia de San Pío X engalanada para recibir a la Esperanza de Triana / Juan Carlos Vázquez

En el recorrido, toda Sevilla. Desde la plazuela de la Señora Santa Ana, seguirá por Bernardo Guerra, Pureza, Troya, Betis, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida de Rodríguez de Casso, Plaza de España, Avenida Isabel la Católica, Glorieta de Covadonga, Avenida de Don Pelayo, Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Cardenal Bueno Monreal, Coullaut Valera, Avenida de los Teatinos, entrada en la Parroquia de Santa Genoveva, Romero de Torres, Almirante Topete, Osuna, Lora del Río, Riscos Altos, Sierra de Gata, Glorieta Miguel Ángel Blanco, Poeta Manuel Benítez Carrasco, Nenúfar, Amaranto, Unión La Oliva, Barriada Nuestra Señora de la Oliva, Getsemaní, Ronda Nuestra Señora de la Oliva, Madre del Creador y entrada en la Parroquia de San Pío X a las 16:30.

El paso por la iglesia de Santa Genoveva, o el recorrido por La Oliva promete momentos llenos de devoción y piedad popular.

Desde la hermandad recalcan el carácter evangelizador de la misión, además de la importancia de la obra social en una zona donde han realizado numerosas actividades como el proyecto Amorevolezza con el centro juvenil El Cotarro.