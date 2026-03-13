Jesús Despojado mantendrá su itinerario habitual Domingo de Ramos 2026

Será un intenso Domingo de Ramos, cargado de novedades y detalles de interés, aunque otros puntos se mantienen invariables. La hermandad de Jesús Despojado señala que mantendrá su horario e itinerario habitual la próxima Semana Santa. Aunque la corporación barajó hace años la opción de transitar, en el camino de regreso a Molviedro, por Barcelona y Plaza Nueva para así reincorporarse a Zaragoza, el cortejo continuará discurriendo por el entorno habitual: Castelar, Gamazo y directamente Zaragoza para buscar Fray Bartolomé de las Casas y entrar en su Plaza.

La corporación este año, como ya es conocido, será la tercera del día, retrasando un puesto su lugar en la nómina. En este sentido, la corporación tomará la venia a la misma hora que el año anterior, dado que el inicio de la jornada se adelanta media hora. La cofradía de Molviedro colocará su cruz de guía justo detrás del palio de la Virgen del Subterráneo, que terminará de pasar por la Campana sobre las 16:30.

Además, hasta el día de hoy, las cifras que maneja la hermandad son de en torno a 780 túnicas, sumándose más de medio centenar de monaguillos, lo que denota el crecimiento exponencial que está experimentando esta hermandad del Domingo de Ramos.