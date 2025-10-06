La Milagrosa presenta los proyectos de nueva toca y candelería para la Virgen del Rosario

Una mañana intensa por Ciudad Jardín. La hermandad de la Milagrosa, al término de la función a su dolorosa titular, ha presentado este domingo una serie de novedades y proyectos patrimoniales, destinados esencialmente al ajuar y paso procesional de la Virgen del Rosario. En presencia del hermano mayor en funciones, Javier de Martos, y el hermano mayor electo, Javier Martín, la corporacíon ha dado a conocer el dibujo de la nueva candelería y una nueva toca de sobremanto.

En cuanto al candelero, el diseño corresponde a Javier Sánchez de los Reyes, y trata de "guardar un equilibrio entre la funcionalidad y el efecto artístico de su diseño. El mismo posee un pie no demasiado ancho, para que así encajen correctamente entre ellos y puedan conformar una candelería compacta. El pie a tres caras, ochavado y estilizado, da paso a un gollete con gallines y decoración escamada, de regusto oriental al estilo del palio, cuya decoració escamada se repite en el fuste, así como una decoracion de palmetas, también de resonancias orientales, en la parte inferior del platillo, que remata en el cubillo con decoración asimismo de palmetas", señala la cofradía.

Con respecto a la toca de sobremanto, que se suma a la corona de salida cuyo boceto ya fue presentado hace unos días, sigue precisamente el diseño de ornamentación otomana del palio de la Santísima Virgen, que a su vez se inspira en la azulejería del palacio de Topkapi en Estambul, recreando un jardín florido y colorido. Ha sido diseñada por Joaquín Salcedo, que será el encargado igualmente de ejecutarla.