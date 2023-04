La Misión estrenará respiraderos tallados el Viernes de Dolores de 2024

La Hermandad de la Misión procesionará, el próximo Viernes de Dolores, con respiraderos tallados. El proyecto, que ya fue aprobado en marzo de 2022, se retoma una vez concluida esta pasada Semana Santa. Por este motivo, el paso del Santísimo Cristo de la Misión y María Santísima del Amparo ya ha sido trasladado al taller de los Hermanos Caballero, que se encargarán de ejecutar las nuevas piezas.

El diseño de estos respiraderos corre a cargo de José Manuel Bonilla Cornejo, a la sazón proyectista del canasto del paso y también autor de las imágenes titulares de esta cofradía. La intención de la hermandad es que el misterio estrene los nuevos respiraderos tallados en madera de cedro en la tarde del próximo 22 de marzo, Viernes de Dolores de 2024. Cabe apuntar que hasta este año el paso de misterio iba rematado con unos respiraderos bordados. Se culmina así, de este modo, buena parte de este conjunto patrimonial de la cofradía claretiana, que persigue una misma línea estética en toda su globalidad, desde la canastilla hasta los candelabros.

El paso del Cristo de la Misión tardó ocho años en ejecutarse, en concreto desde los años 1992 y 2000. Fue realizado en el taller de Manuel Durán González y la carpintería del paso es obra de los Hermanos Gómez Ruiz, de traza neobarroca.

El pasaje

El paso de misterio de la Misión representa el momento en que Jesús se encuentra con las mujeres en la calle de la Amargura (LC 23, 27-31). «Lo seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: <<Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: “Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron>>. Entonces comenzarán a decir a los montes: <<Caed sobre nosotros>>, y a los collados: <<Cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará?>>».