Monseñor Asenjo: “A mi sucesor le diría que vea con cariño y amor a las hermandades”

Jornada frenética de entrevistas en el Palacio Arzobispal. Monseñor Asenjo recibe a los medios para repasa la actualidad, en especial la relacionada con las hermandades y cofradías, en las vísperas de la cuaresma. Su apretada agenda ha adelantado unos días estos encuentros. Con la perspectiva y el conocimiento que ofrecen once años de episcopado en Sevilla, habla de las fortalezas y debilidades de las cofradías. Asegura sentirse querido y comprendido tras unos inicios complicados. También hay lugar para la política en una distendida charla. Defiende una ley de cuidados paliativos frente a la eutanasia, valora, aunque ve escasa, la convocatoria de subvenciones de la Junta para restaurar el arte sacro; y se muestra ilusionado con la primera edición de Imago Solis que acogerá la Catedral desde septiembre.

–Este año ha tenido que adelantar la atención a los medios. Eso ofrece una idea de cómo de apretada tiene la agenda.

–Tengo repleta la agenda de la cuaresma, la precuaresma... desde Navidad no he parado. Tengo muchas obligaciones. Pero de salud estoy bien. He recuperado el ojo al 70% y todo lo demás del año pasado que me llevó seis veces al Hospital de Fátima lo he superado gracias a Dios.

–Hace ya más de once años que está en Sevilla. Sus inicios con las cofradías fueron complicados. En este tiempo, ha sabido ganarse el cariño y el respeto de todos y no para de recibir reconocimientos.

–Efectivamente mi entrada fue un tanto problemática por las circunstancias y el tipo de nombramiento que se me hizo, pero poco a poco he ido haciendo pie y la gente me ha ido conociendo. Estoy contento de mi relación con la sociedad sevillana, con las instituciones eclesiásticas y también de mi relación con las hermandades, que es cordial y positiva.

–¿Qué consejo le daría a su sucesor para afrontar su llegada a una ciudad tan compleja como Sevilla?

–Le diría, en relación con las hermandades, que las vea con cariño y con amor. Las hermandades ciertamente tienen cosas que purificar, pero es mucho más lo positivo que lo negativo. Sería una barbaridad situarse de espaldas o enfrente a las hermandades que encierran muchas posibilidades evangelizadoras, de crecimiento en la fe y suponen un modo peculiar de vivir la fe y la vida cristiana en esta tierra.

–¿Cree que será su última Semana Santa como arzobispo?

–No lo sé. Yo presentaré mi renuncia en las vísperas de la fiesta de Santa Teresa, el 15 de octubre, cuando cumplo 75 años. Diez o quince días antes le escribiré al Papa y él me dirá cuándo tengo que cesar y dará el testigo a mi sucesor. No puedo asegurar que vaya a estar la siguiente Semana Santa ni que no vaya a estar. Depende del Santo Padre.

–¿Qué la parece la nueva política en materia del cultura y patrimonio de la Junta? La consejera anunció que volvería a convocar la comisión mixta y ha abierto una línea de subvenciones para restaurar patrimonio.

–La línea de subvenciones es para todos lo entes eclesiásticos. Hay que tener en cuenta que las cofradías, en el campo del patrimonio artístico, representan sólo el 3%. La Iglesia representa el 80% del patrimonio artístico de la región y el otro 15 ó18% es propiedad de la Junta y el Estado. A mí me hubiera gustado que la cantidad fuera más importante porque somos diez diócesis, innumerables parroquias y hermandades. La cantidad se queda corta. En cuanto a la comisión mixta, desearía que reúna cuanto antes. Llevamos más de diez años sin reunirla. Está previsto que se reúna dos veces al año según el convenio que firmó la Junta en 1986 y que tan buenos frutos ha deparado en el campo de la conservación del patrimonio.

–¿Cómo valora el arzobispo los primeros días de Gobierno?

–Alguna preocupación sí suscitan sus decisiones. Por ejemplo, la rapidez en legislar sobre la eutanasia, pasando por encima de los informes preceptivos del Consejo de Estado y otras instituciones. La Iglesia piensa que el dueño de la vida es sólo Dios y que uno no puede disponer ni de la vida naciente ni de la vida en su ocaso. La Iglesia condena el aborto y la eutanasia y nos dice que hay unas fórmulas mucho más dignas y respetuosas con la ley natural, como son los cuidados paliativos. Aquí lo que necesitamos es una buena ley de cuidados paliativos que probablemente va a ser menos costosa en términos económicos. Morir con una inyección letal no es morir con dignidad. Eutanasia es un eufemismo. Significa muerte buena. La muerte buena es la que se produce naturalmente y no adelantando el final de la persona.

–El Gobierno está buscando nuevos ingresos tras incrementar el gasto. En el punto de mira están las exención del IBI a la Iglesia, por ejemplo.

–Si el Gobierno reforma el IBI para que la Iglesia lo pague tendrá que hacerlo con todas las instituciones análogas. Están exentos los colegios profesionales, los partidos políticos, las reales academias y tantas otras instituciones que sirven al bien común. Si nos hacen pagar el IBI tendrán que hacerlo con todos. ¿Por qué se van a significar sólo con la Iglesia? Sería una agresión injustificada.

–¿Cree que el cobro del IVA por la carrera oficial responde a una decisión política?

–No. La cosas son más sencillas. A un hermano mayor de Murcia se le ocurrió la idea genial de hacer una consulta vinculante sobre el IVA de las sillas. Las respuestas a una consulta vinculante afectan a todas las instituciones del mismo rango. Ese señor es el que nos ha prestado ese servicio que implica que todos los que alquilen sillas tengan que pagar el IVA. Sería deseable que la cantidad fuera más modesta y menos gravosa para los ciudadanos y para la institución que gestiona todo esto.

–¿Cree que el Consejo ha estado diligente a la hora de defender los intereses de los abonados?

–Supongo que el Consejo buscará el bien de todos. También el de las hermandades.

–El número de declarantes a favor de la Iglesia Católica ha vuelto a crecer en España. ¿Sabe algo de los datos sevillanos?

–Todavía no. Nos los darán en la asamblea plenaria del día 2 de marzo. Ha crecido a nivel nacional en 27.000 declaraciones, un 6%, y también en la cantidad asignada. Supongo que esas buenas noticias serán también aplicables a Sevilla. En Andalucía es de las diócesis más generosas.

–Hace unos días se conoció la creación de una oficina para denunciar posibles abusos. ¿Qué objetivos tiene?

–Hemos cumplido con lo preceptuado por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española, que nos dejaba libertad para crear una oficina única para toda la provincia eclesiástica o para que las distintas diócesis tuvieran la suya propia. Ha habido cuatro diócesis que han preferido hacerlo individualmente: Córdoba, Jerez, Tenerife y Canarias. Las insulares por razones obvias. Nosotros hemos creado una oficina conjunta para Cádiz, Huelva y Sevilla. Se trata de mostrar nuestra disponibilidad hacia aquellos que, con fundamentos en la realidad, quieran denunciar posibles atropellos de la dignidad de la persona, posibles abusos que ciertamente todos deploramos.

–Este fin de semana se ha celebrado en Madrid el congreso de Laicos con presencia Sevilla. ¿Ha sido tímida la participación de las cofradías?

–No. Había númerus clausus. Nos asignaron 38 participantes y tenían que estar representadas todas las instituciones y movimientos laicales diocesanos. Asignamos cinco puestos a las hermandades. No se puede decir que el Arzobispado no estuviera contento. Las hermandades y cofradías participaron como tenían que hacerlo. Estamos contentos y ellos nos han dado las gracias.

–Hace un año hablaba de la polémica del Martes Santo y se mostraba cansado. Recientemente, una hermandad ha avivado la polémica con unas duras acusaciones hacia el delegado de día y el resto de cofradías de la jornada. ¿Cree que las hermandades pierden demasiado el tiempo en estas cosas?

–A mí me gustaría que en la prensa salieran todas las cosas buenas que hacen las hermandades. Hacen mucho bien en esta ciudad. Simplemente el hecho de sacar a los titulares en las estaciones de penitencia es de una riqueza y un gran servicio a la evangelización y la cultura. Luego hacen mucho bien en el campo de la formación cristiana; y hacen mucho bien en el campo social y de la caridad. Me gustaría que aparezcan en los medios por estas cosas buenas y no tantos por estas quisicosas que muchas veces nos hacen sufrir y no las prestigian.

–¿Hacen poco uso las hermandades de la Escuela Diocesana de Hermandades y Cofradías?

–Podríamos crecer. Es un esfuerzo que hace la diócesis por formar a los miembros de las hermandades y la respuesta no está siendo todo lo masiva y satisfactoria que quisiéramos. Hago un llamamiento para que aprovechen este medio de formación cristiana y cofradiera, que tiene altura intelectual, buen profesorado y que, por supuesto, puede enriquecer a los miembros de las hermandades, sobre todo a aquellos que aspiran a tener cargos de gobierno.

–Este año se ha vuelto a desautorizar la salida del Cristo de los Desamparados del Santo Ángel en un paso. ¿Han comenzado la casa por el tejado?

–Tal vez sí. Los grupos y asociaciones que aspiran a ser hermandades tienen que cumplir, recorrer un largo itinerario de diez o quince años. Aquí ha habido unas presiones tremendas para que esto se consumara inmediatamente. A veces partiendo de argumentos poco sólidos. Ya habrá tiempo de que esta pretensión alcance lo que persiguen, pero sin quemar etapas y sin empujar.

–La Hermandad de la Macarena ha comenzado ya a construir el columbario. ¿Ha hablado con la hermandad del destino de los restos de Queipo de Llano?

–Yo no soy parte en este asunto. Los dueños de la basílica son los propios cofrades y son ellos los que tienen que tomar las determinaciones oportunas. Ayer justamente (por el jueves) dije misa en la Macarena y me revestí en una pequeña sacristía que será donde esté situado el columbario. Me explicaron que tendrá capacidad para unas dos mil personas. Serán los responsables de la hermandad y las autoridades quienes tengan que determinar el futuro de Queipo de Llano.

–Ha loado la manera en que el Gran Poder va a celebrar los 400 años del Señor. ¿Le gustaría que fuera un ejemplo para el futuro?

–Me gustaría que saliéramos de la rutina de este tipo de celebraciones. Que fueran más imaginativas y creativa como ésta. Me parece precioso llevar al Señor a los barrios mas humildes y favorecer iniciativas sociales allí. Ojalá otras hermandades tomen nota y ofrezcan alternativas.

–Este año se celebra el V centenario del viaje de Don Fadrique a Tierra Santa y de la puesta en marcha del vía crucis de la Pía Unión. ¿Qué se hará para darle relevancia?

–Este es una acto sobre todo para los hermanos mayores, que son los miembros de la Pía Unión, y que tienen como hermanos mayores, a su vez, al Duque de Segorbe, al presidente del Consejo y al arzobispo. Yo presidiré la eucaristía y el vía crucis. Se va a publicar un libro. Habrá una serie de conferencias, conciertos y algún otro acto importante. Vamos a celebrarlo teniendo en cuenta que tras el primer vía crucis de 1521 saltó desde aquí a toda Europa y la América recién descubierta. Sevilla, Don Fadrique y la Casa de Medinaceli tienen el honor de haber sido los impulsores de esta piadosa costumbre.

–Este fin de semana se ha celebrado en Suiza el Foro Europeo de Hermandades sin una presencia oficial de Sevilla.

–En su momento la CEE decidió no sumarse a esta iniciativa. Eso mismo hemos hecho nosotros. Las razones son largas de contar. En el futuro no sabemos qué pasará.

–¿Cómo marcha la organización de la muestra Imago Solis?

–Marcha bien. Ya tengo el argumento y la historia que vamos a contar y también la selección de las piezas. Estamos ya dilucidando aspectos técnicos, económicos, de montaje... Va por buen camino. Dios quiera que en septiembre la podamos abrir. Estamos abiertos a cualquier colaboración. Yo en su día le expliqué todo esto a las autoridades. A todos les pareció bien. Estamos también dialogando con instituciones de mecenazgo.

–¿Cuándo arrancarán las obras de la iglesia de Santa Clara?

–Estamos esperando que los arquitectos finalicen el proyecto para pasárselo a una serie de empresas para que lo estudien y hagan sus ofertas. Queremos empezar cuanto antes. Ya hemos restaurado bastantes esculturas de Martínez Montañés, que volverán a su lugar original, como volverá la tabla de Esturmio, que está a la entrada de mi capilla y que pertenece a la iglesia. Tengo muchas ganas de que podamos inaugurarla. Dios quiera que las obras vayan rápidas y pueda ser inaugurada en mi mandato.