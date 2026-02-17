Montserrat y el Amparo, protagonistas de las portadas del Corpus de Sevilla 2026

Fachada de la Capilla de Montserrat que se reproducirá en una de las portadas del Corpus.

El Ayuntamiento de Sevilla dedicará las portadas del Corpus Christi 2026 a las hermandades de Montserrat y el Amparo, que celebran 425 años de la fundación y los 1.000 años de la abadía catalana, así como la coronación canónica de la imagen de gloria el próximo mes de noviembre, respectivamente.

La Delegación de Fiestas Mayores, que encabeza Manuel Alés, ya está trabajando en el diseño de estas portadas que se ubicarán, como es de costumbre, en la Plaza de San Francisco y que servirán de pórtico para el paso del cortejo del Corpus, el próximo 4 de junio.

Para esta edición, el Consistorio homenajea ambas corporaciones históricas de la ciudad que celebran un año extraordinario. Para ello, ya se está trabajando en los diseños que estarán inspirados en la puerta principal de la parroquia de la Magdalena y en la de la capilla de la hermandad del Viernes Santo, ambas casualmente situadas en la calle Cristo del Calvario, una frente a la otra.

Manuel Alés ha señalado que “con esta elección queremos homenajear a la Hermandad del Amparo, que este 2026 celebra la coronación canónica de su imagen titular y a Montserrat, que celebra el 425 aniversario fundacional y que se enmarca en el milenario de la abadía catalana, donde su dolorosa protagonizó hace unos meses un hito histórico con su presencia”.