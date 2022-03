El motivo del cambio del cartel de Semana Santa de la Macarena

El autor del cartel de la Semana Santa de la Hermandad de la Macarena, Ricardo Cadenas, ha modificado la obra que se presentó el pasado 12 de marzo en la basílica. El propio pintor habría sido quien ha querido retocar su obra, concretamente al plano en el que se recoge la cara de la Virgen de la Esperanza.

El motivo del cambio, según han informado fuentes de la hermandad, es debido al maltrecho estado de salud que atravesaba el pintor cuando acometió el trabajo. De hecho, no pudo acudir a la presentación. Fruto de la enfermedad, que le llevó incluso a permanecer unos días ingresado en la UCI, y por las pruebas practicadas mientras realizaba el encargo, Cadenas no se habría encontrado en plenitud de sus facultades por lo que, tras no quedar del todo satisfecho, ha pedido volver a pintar a la Virgen.

Una vez que ha retomado con normalidad la actividad y el trabajo diario, Ricardo Cadena ha pintado de nuevo a la Virgen de la Esperanza y se ha desplazado desde Madrid a Sevilla para volver a montar un cartel que la hermandad ha vuelto a difundir a través de sus redes sociales.

Ricardo Cadenas (Sevilla, 1960) estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y desde 1987 es profesor de Dibujo en la facultad de Bellas Artes de Cuenca. Como pintor, a partir de 1985 ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, nacionales e internacionales. Entre las muestras individuales destacan las celebradas en la galería La Máquina Española de Sevilla y Madrid, la T´Venster Gallery de Rótterdam, o más recientemente las de la galería Buades de Madrid, galería La Caja China de Sevilla o galería Alejandro Sales de Barcelona.

Su obra se encuentra en varias colecciones corporativas y museos de arte contemporáneo, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, colección Caja Madrid, Fundación A. Pérez de Cuenca o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.