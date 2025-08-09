Muere Nicolás Turienzo, reconocido compositor de marchas procesionales

Luto en el panorama musical español. La Banda de Cornetas y Tambores del Cristo de la Victoria de León ha comunicado el fallecimiento de Nicolás Turienzo Robles, uno de los compositores más destacados en el género de la marcha procesional a nivel nacional. Nacido en Oviedo pero prácticamente crecido en León, fue uno de los fundadores y alma mater de la citada banda, convirtiéndose en un referente por la exploración de nuevas melodías e iniciativas en las cornetas y tambores.

La Banda del Santísimo Cristo de la Victoria, en un emotivo mensaje en redes sociales, expresó estar "devastada por la noticia" y aseguró que con su muerte "se nos va un pedacito de nuestro corazón y de nuestra historia". Añadieron que siempre quedará "el recuerdo de los pentagramas que recogen tu música y el virtuosismo de tu corneta".

Numerosas formaciones ya se han hecho eco de esta triste noticia, especialmente las formaciones andaluzas, en las cuales también dejó un legado indeleble. Por ejemplo, es conocido por su marcha Cinco Llagas de Cristo, todo un clásico de las Tres Caídas de Triana, o Vía Crucis de Salud, dedicada al Nazareno de la Candelaria. Igualmente exitosa fue su marcha Sagrado Decreto, dedicada a la hermandad de La Trinidad e interpretada cada Sábado Santo por Las Cigarreras. También compuso Y nunca perderte, Esperanza, para la banda del Paso y Esperanza de Málaga.