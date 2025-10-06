Así es el nuevo trono procesional para la Virgen del Rosario de Los Humeros

La hermandad de Nuestra Señora del Rosario de los Humeros ha presentado en estas últimas horas el nuevo trono procesional para la Virgen, una obra realizada por el hermano Antonio Comas y que viene a complementar el rico ajuar procesional de la imagen. Este sillón, que será estrenado en la procesión del próximo 12 de octubre, cuenta con un estilo artístico determinado por la imagen dieciochesca y condicionado por los elementos iconográficos y atributos marianos de realeza presentes en los bordados y en la orfebrería de su rico ajuar procesional.

Su lenguaje formal es plenamente barroco, elevándose progresivamente hasta alcanzar las magnificencias del rococó en la línea del estilo Luis XV. "La elección de los motivos ornamentales se guía por la búsqueda de la belleza, tanto en la elegancia de sus líneas como en el simbolismo de los elementos que lo integran. Se trata de formas vivas, concebidas sin un diseño definitivo previo, en constante evolución y abiertas a cambios, fruto de la libertad creativa que acompaña cada fase de su ejecución volumétrica", apunta la cofradía.

De respaldo curvado tipo góndola, la pieza se organiza en torno a una pala central en forma de lira, levemente reclinada. En su interior se dispone un medallón con doble juego de “C” contrapuestas, enlazadas por una serie de diez cuentas de rosario, aludiendo al decenario de las Ave Marías. Enmarcado dentro de este motivo, aparece un ramillete de doble palmeta —símbolo de la entrada triunfal de los reyes—, del que irradian en abanico cinco rosas estilizadas, representación de los cinco misterios del Rosario. La flor, por su advocación mariana, se multiplica a lo largo de toda la composición en formas diversas, subrayando su doble valor: ornamental y simbólico, en referencia a la victoria y la paz eterna.

El conjunto culmina en un cestillo acampanado con estrías de concha, del que brota un ramillete floral del que, a su vez, parten dos guirnaldas que recorren las líneas ornamentales y acompañan el contorno del respaldo. "Toda la estructura se presenta calada y tallada en relieve por ambas caras, lo que aporta una delicadeza extrema y permite una visión transparente de la imagen desde la parte trasera, evocando la luz filtrada en los ventanales góticos, aunque reinterpretada bajo la riqueza ornamental del barroco de tradición Chippendale", finaliza.

Con esta pieza se completa "el ajuar más personal de la imagen de la Santísima Virgen del Rosario, culminándose el anhelo de varias generaciones que soñaron con dotar a nuestra Madre de un trono digno de su belleza y majestad. No es casualidad que hayan sido las manos de NºHº Antonio Comas Pérez las que han dado forma al sueño de toda la Hermandad y su ejecución posible gracias al esfuerzo de sus hijos del arrabal. Nuestra impaciencia no supo ver que la Virgen guardaba en su corazón el nombre Antonio, su hijo artista, para que con su amor incondicional culminara su estampa. Ahora sí, se cumple el sueño esperado por todos Humeros que fueron, son y serán", sentencia la cofradía.