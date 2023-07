De la opinión a la polarización: el caso de la Semana Santa

Ignoro ciertamente si coinciden, siquiera de manera puntual o superficial, en la opinión que en estas líneas se escribe y desarrolla. Pero es una cuestión nos debería obligar a reflexionar como colectividad racional, como seres en permanente convicencia. Desde hace un tiempo observamos, con cierta desazón y desagrado, un incremento desmesurado de las crispaciones en nuestros entornos, cuyo impulso deviene especialmente por el huracán ingobernable de las redes sociales. Es, en efecto, una cuestión sobre la que ya se ha advertido en otros foros y tribunas. Firmas reconocidas y expertos apuntan, también, a un acusado individualismo que pretende posicionarnos como poseedores de una verdad única e indiscutible, que no admite réplica ni por supuesto un debate sosegado.

En un principio pensaba -y, aliviado, acertaba- que estas tensiones dialécticas se alojaban en la red y su recorrido encontraba la muerte en las orillas de lo virtual. Bastaba un paseo, una cita o una reunión multitudinaria para constatar que nuestra virtud de ciudadanos civilizados y amables permanecía más allá de la corrosión inevitable de las redes. Pero últimamente asistimos frente por frente y en cualquier parte a una traducción física de estas tiranteces. Y su presencia en la esfera pública es cada vez más palpable y generalizada. Porque hay de todo en la viña del Señor y en estos espacios digitales quienes vierten sus miserias morales y, por supuesto, su constante necesidad de saberse escuchado.

No estamos negando en estas líneas, Dios nos libre, de la posibilidad inherente de opinar, de compartir nuestras impresiones, de ofrecer nuestros pareceres en pro de una mejora o un acuerdo provechoso. Porque es necesario y enriquece; en la variedad reside la riqueza y el crecimiento. Pero sí lamentamos, como todo en la vida, las formas o intenciones. Y es en este punto donde germina la crispación y otro vocablo de moda, por desgracia, en nuestros días: la polarización. O todo o nada. O tú o yo. O mi verdad o la que pretendes imponerme, por más que haya temáticas en las que nuestra postura sea completamente intransigente o entendamos que no son beneficiosas para el común de la sociedad.

Y sucede en cualquier ámbito de nuestra obligada conexión con el mundo: en la politíca (maldita sea) en las relaciones laborales o comerciales o en nuestras aficiones. En el deporte, en el arte -esto obedece más bien a un problema de fondo en la estructura educativa- o, en nuestro caso más cercano, en las cofradías, ámbito en el que opinar se ha convertido en deporte de riesgo por culpa de ciertas prácticas impositivas acerca de una percepción personal. Leemos, atónitos, insultos y riñas por el estreno de una marcha, la confección de una saya o la decisión de una junta de gobierno, por equivocada que fuera; desprecios hacia una identidad o modo de expresarse. Y optamos por no inmiscuirnos en el insondable mundo del costal...

Miren, entiendo que en las cofradías todo lo que se escapa de la objetividad y el criterio científico -una restauración- es opinable. Absolutamente todo. Pero existen líneas rojas que no se pueden traspasar. Además, en nuestro microuniverso disponemos de espacios donde cada cual puede expresarse, como un cabildo de hermanos, aunque en ellos experimentemos también fricciones indeseables. Aquel puede perfectamente puede anotar que, sencillamente, no le gusta un repertorio, y no por ello desatar una tormenta. Este otro puede incidir en que no considera adecuado el rumbo estético que toma una cofradía o cree innecesaria la ejecución de una nueva orfebrería en detrimento de otros proyectos más acuciantes.

Pero en la educación, el respeto y la formación -y no solo formación religiosa, sino formación humana- está la clave para combatir la polarización a la que se enfrentan las cofradías, una circunstancia que responde al espacio histórico y social en que se insertan. Y en la cúspide de la pirámide está la clave para que entre todos construyamos, de manera sosegada y bienintencionada, el futuro inmediato de nuestra Semana Santa, la fiesta más global e inclusiva en tiempos difíciles.