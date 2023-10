La extra… ordinaria

Con el otoño comienza el nuevo curso cofradiero, cuando aún se señalan las tirantas sobre la tez morena de hombros desnudos mientras se contemplan las Glorias de nuestro final de septiembre y albores de octubre, y la Madre de Dios se viste de Mercedes y Rosario, enarbolando nuestras calles allá por la Puerta Real, los Humeros, Santa Catalina o el Barrio León, de pétalos y guirnaldas, de nardos y pendientes, de encendidos piropos y tirabuzones, siempre bendiciéndonos con Él entre sus manos, siempre reinando sobre la Luna entre las nubes de incienso, entremezclado con el humo del castañeo que mueve su cisco con la camiseta pegada a la piel.

Y a este fenómeno procesional habitual de nuestras tardes otoñales, hay que añadirle la suma de eventos extraordinarios que se suman cada año a nuestra agenda cofradiera, fruto de efemérides fundacionales, conmemoraciones de hechura de una talla, aniversarios de traslados de templo, confección centenaria de algún paso, nacimiento de un barrio, lustros de imposición de alguna presea o cumpleaños de un obispo que pasó por allí. Y ya de camino dos o tres coronaciones canónicas anuales que van provocando nuevas celebraciones futuras en sus aniversarios correspondientes. Cascada de efemérides que no midió en su totalidad el bueno de Pio VI en aquella primera coronación de la Virgen del Popolo allá por 1782, ajeno a “lo hartible” que podemos llegar a ser los sevillanos con un pasito y una agrupación.

Y es que no encontramos otra forma de celebrar nuestro amor a Dios y a su Bendita Madre, que ya dio buena cuenta el maestro Carlos Colón con “el poder redentor de la Imagen”, que no sea presentándolo por las calles a sus fieles, con todo lo que acarrea la organización de una procesión en el tejido humano, religioso, industrial, turístico y emocional de la ciudad, pero quizás no debiéramos obviar los innumerables trastornos e incomodidades que se les provoca a la ciudadanía más hostil a nuestras tradiciones religiosas, el verse implicados continuamente por cortes y atascos en su movilidad por la ciudad, lo cual no redundará sino en su animadversión hacia “lo cofradiero”.

Si hay colocación de primera piedra… sacamos a la Virgen. Sí se beatifica una hermana… sacamos a la Virgen. Que un Congreso Gitano… sacamos a la Virgen. Centenario del barrio… se saca a la Virgen. Que una JMJ… se lleva a la Virgen. Congreso de hermandades… pues siete Vírgenes. Y un Santo Entierro Magno y una Magna Mariana y al año siguiente otra más... y si podemos llevar a su hijo a Roma lo bordamos.

Todo ello en un contexto de procesiones de las setenta cofradías de penitencia en la capital, vía crucis y Rosarios de la Aurora, traslados a templos donde realizar sus cultos, sesenta letíficas de Gloria, veinte Dolorosas coronadas con sus aniversarios, un sinfín de agrupaciones parroquiales, asociaciones culturales con pasos de misterio como base de sus estatutos, cienes de imágenes que pasean por nuestras calles desde cocheras adaptadas a “sedes canónicas del frikismo”, y que cada semana del año cuentan con los servicios municipales para el corte de tráfico, poda de arboleda y hasta alguna ayudita del distrito para pagar las flores a cambio de croquetaje y la varita en el cortejo.

Se puede llegar a pensar por todo ello que al Hominis Cofrade hispalensis se le ha quedado corta la Semana Santa, y puede llegar a ser verdad, puesto que tras la solemnidad, sobriedad y anonimato con el que se procesiona en la cuaresma y la semana de pasión, lo que hace grande a nuestra manifestación de fe, el hacernos a todos iguales bajo un antifaz, el sevillano necesita enseñarse vara en mano y nudo gordo de corbata, bajo el brillo del pelo tallado, que para eso repartimos en esta ciudad Masters de Postureo, para prorrogar durante el año la escalinata de los palcos de la Plaza de San Francisco.

Y si fuera poco, hasta el mismo prelado se une recientemente a la “fiesta del pasódromo”, enemigo de antaño a los cultos populares externos, se está convirtiendo en fervoroso impulsor del black friday cofradiero, y es que a falta de un mensaje teologal que cale en el pueblo, con este modelo sólo trascenderá el tocado, las flores, el martillo y la banda, ávido alimento de los que nos ridiculizan y atacan, y que ansían desterrar de nuestras vidas todo rastro de Jesús y nuestras tradiciones.

Se requieren mentes renovadoras al frente de nuestras instituciones cofradieras, frescor que nos traiga vida más allá de una bambalina, que devuelva la mesura a nuestra forma de vivir la sacra celebración, que normalice lo ordinario y enaltezca lo extraordinario, y que sea capaz de mostrar al mundo que esto es mucho más que música, historia, costaleros o artesanía… se trata de Sevilla.