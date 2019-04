Un Pregón diferente

Es seguro que el Pregón de la Semana Santa de 2019 será recordado cuando pase el tiempo. Hay muchos focos alrededor de Charo Padilla por ser la primera mujer pregonera de la Semana Santa de Sevilla. Poner tanto énfasis en su condición femenina me parece un detalle de desigualdad, o de anormalidad de género. Es cierto que antes no hubo pregoneras. Pero a ella la han nombrado por ser Charo Padilla, por aportar una visión de la Semana Santa que no es masculina ni femenina, sino que en su caso ha sido popular, cargada de sensibilidad y espontaneidad, cercana a la gente que vive esos días con devoción y de verdad. La normalidad sería que en los próximos años no se comente si han nombrado a un pregonero o una pregonera. Fijarnos sólo en el contenido de lo que pregona. Igual que al leer un libro no hay que fijarse en si es escritor o escritora, sino en si es Marcel Proust o Virginia Woolf.

La Semana Santa sevillana se ha normalizado desde que salen nazarenas en todas las cofradías. Charo Padilla no es la Eva de la mujer pregonera, sino una elección acertada por su forma de ver y contar la Semana Santa sevillana.Sobre el Pregón hay otros debates abiertos. Son discutidos el formato del espectáculo y el lugar de celebración. El espectáculo, sí, el espectáculo. El Pregón no es como en los primeros tiempos de Federico García Sanchís, ni cuando buscaban oradores como José María Pemán o Joaquín Romero Murube. Después se impusieron otros modelos: el de los versos quedó consagrado con Antonio Rodríguez-Buzón y el de las tesis con el obispo José María Cirarda. Ambos con grandes partidarios, pero hubo críticas a las malas imitaciones. En el siglo XXI, ¿cómo debe ser el Pregón?

También se ha debatido sobre el escenario. El Teatro de la Maestranza sustituyó al Teatro Lope de Vega, entre críticas por su supuesta frialdad. Se ganaba amplitud. Ahora hay espacios que permitirían más espectadores, como el Auditorio de Fibes, o el Cartuja Center. En próximos años se añadirán escenarios nuevos, como el Sevilla Park Arena, calificado como "un espacio multiusos para 21.000 personas". No habría problemas de entradas.

¿Tendría sentido un Pregón al modo de la gala de los Goya, o de un recital de Lady Gaga? No es eso, no es eso. Ni se sabe cómo evolucionará, según pasen los años. Predomina la teoría de no tocarlo demasiado, y que se quede en el Maestranza, sin grandes innovaciones. A otros les gustaría volver al Lope de Vega, ya puestos a ser clásicos.

Así de inciertas las cosas, hoy llega el Pregón de la Semana Santa que pronunciará Charo Padilla, que se espera diferente, precisamente porque será auténtico.