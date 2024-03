A Pablo hay pocas cosas en el mundo que le importen más, en cualquier época del año, que la Semana Santa. Cada mañana acude al instituto. Nadie tiene que llevarlo, por supuesto, que para eso tiene su silla de ruedas eléctrica. Desde que empezó el grado estudia con compañeros de todo tipo, ya no solo con discapacidad. Es verdad que algunas materias le cuestan, y que le han hecho adaptaciones. En cambio, nadie se sabe como él los detalles de cada cofradía, de sus itinerarios y de cada marcha. Los fines de semana visita, una a una, todas las iglesias de Sevilla. Va con sus padres, que empiezan también a saber de cofradías, ellos que nunca fueron capillitas.

Pero hay cosas que Pablo no entiende por más que se las expliquen. Esta, por ejemplo: si cada año, por Semana Santa, el Señor y la Virgen no tienen problemas para acceder a nuestras calles porque las sembramos de rampas ¿por qué no funciona el mismo principio en sentido inverso? ¿por qué es tan difícil que pueda él entrar para verlos a según qué iglesia?