¿Semana Santa o Netflix?

Dícese ser que será/ que Sevilla despereza/ y con el nuevo año llegan,/ tras la hermosa Navidad/ otros aires que traerán/ nuestra ansiada primavera,/ todo un año y larga espera/ que ilusiona a la ciudad,/ aunque huela a tempestad/ en la próxima cuaresma/ Y es que se avistan reyertas/ y tiempos de hostilidad,/ que en nombre de la hermandad/ no encontremos la cabeza.

Circunstancias anormales/ que antes no acontecieran,/ y la hojana por bandera/ pa cometer el ultraje/ de dejar sin equipaje/ a una hermandad cualquiera, /la culpa nunca es de nadie/ como en Strange Things sucedieran./ Y de cara al qué dijeran/ recurrir al croquetaje,/ con el abrazo cofrade/ como si en Friends convivieran.

Decir Miércoles incita/ a traición y sabotaje,/ aunque al joven no le encaje/ esta sarta de pamplinas,/ no entiende a los personajes/ ni escucha a los periodistas/ ni sabe nada de encajes/ ni en Campana tiene silla/ solo intentó alguna tarde/ ser costalero en Sevilla,/ ilusión que sin avales/ vinieron a arrebatarle/ tantos años en la lista,/ por lo que al fin se declina/ a pegarse un homenaje/ viendo el Miercoles malaje/ que en el Netflix visualiza.

Y es que la gente alucina/cómo se puede entender/ la devoción y la fe/ con la conjura y la inquina,/ en reuniones clandestinas/ para asaltar el poder/ como en Casa de Papel/ preparando su conquista./ Hay que afinar bien la vista/ y bien abierto los ojos,/ que si te duermes del todo/ la corriente te desliza/ cual camarón de la isla/ que ya no sale en la foto,/ y tu cabeza te quitan/ como en un Juego de Tronos.

No es tiempo de lamentar/ ni tampoco que perder/ que hay mucho que trabajar/ y poder recomponer/ nuestra carrera oficial,/ que de tanto pretender/ comprimir pa no estorbar/ nazarenos por doquier/ en vez de penitencial/ parezcan al caminar/ los muertos de Walking Dead./ Pero no permitirán/ ni la prensa, ni el edil,/ San Gregorio o Catedral,/ que podamos decidir,/ pues prefieren conservar/ para poder subsistir/ su endogamia y su verdad,/ que de eso han de vivir/ como en Elite verás.

Mal tiempo para soñar/ o anhelar años mejores,/ puesto que entre presenciar/ la casa de los horrores/ de la vida de hermandad/ o poder visualizar/ series de televisiones,/ entiendo decantaran/ a verse sus culebrones/ en Netflix o Movistar/ que a ver nuestras procesiones.