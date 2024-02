Resulta que estoy otra vez en casa. Mamá me recibe, alternando besos con reproches: "Nunca me llamas", "¿por qué no me has traído a las niñas? Estarán ya muy grandes". Me señala un faldón rebelde de mi camisa, con su gesto de este niño no tiene remedio, y me descubro acalorado y sudoroso. Deduzco que acabo de regresar de jugar en la plazoleta. Quiero tener la fiesta en paz, así que le oculto la rodillera de escay otra vez desprendida, que parece que sacara la lengua para señalar otro roto con su herida correspondiente. Ella no entiende a qué viene tanto abrazo mío hoy. Sus manos huelen, como entonces, a limón y canela. Entre beso y beso, mis dedos se enredan y desenredan en su cadenita de oro del cuello, como cuando jugaba —más pequeño todavía— en su regazo, donde todo estaba bien.

Pero mi hermana nos interrumpe para ofrecerme otra torrija y todo se desvanece:

—¿Quieres otra? Las he hecho con la receta de mamá. ¿Te acuerdas?