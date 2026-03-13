El Espíritu Santo tiene trabajo por delante

Son los días, esos que arrullan los felinos en el estómago del sevillano, los que visten ya el húmedo musgo de los muros de los templos con los primeros rayos de ardiente sol, que a ratos se esconde entre negros algodones para no quemar las primeras perlas de azahar, que quiere anunciar que ya está aquí todo, ilusionante anhelo que se entrelaza con turbadora incertidumbre.

Incertidumbre, porque en plena vorágine de reparto de papeletas de sitio, que en algunas hermandades además están bastante avanzadas, todo apunta a que se volverá a incrementar entre un diez y un quince por ciento la nómina de nazarenos, lo cual crea cierto regocijo entre las juntas de gobierno que de forma inconsciente –en todo el sentido semántico del término– que lo viven como una especie de ránking o escalafón, sin la búsqueda de soluciones de lo que será ya un enorme problema a corto plazo, con tan sólo el rezo implorado de que sea otro el que tome las decisiones en su lugar, por lo que la deriva será la conversión del entorno de la carrera oficial como en una Avenida de la Palmera un viernes a las tres de la tarde.

Inseguridad, porque en este tren de tormentas en el que se convierte la consecución de entrevistas en prensa en estas semanas, he podido leer un interview que a modo de chester ha ofrecido el morador de San Gregorio como balance de sus ocho años de líder espiritual del órgano de gobierno de las cofradías sevillanas, y sus treinta años de trabajo incansable en la institución, pero que no le ha dado tiempo de tomar ninguna medida, bueno, diría que ni a planteársela. Y es que han sido demasiadas las exposiciones, cartelerías, pregones y un largo etcétera de genuflexiones y trincados de vara que han hecho imposible dedicar el preciado tiempo a ningún estudio serio. Ya vendrá el próximo junio la sucesión, a lo que esperamos todos que los titulares iluminen a los convocados a introducir la papeleta para “bien del bien”, pero el común de los bienes.

Desconfianza, porque son muchas y variadas las medidas que se han dejado caer por los mentideros, y cuando el río suena… Es esa forma de sondear al respetable, tan nuestra, que es quitarle la anilla a la granada y ver donde explota. Desde los números clausus, los posibles cambios de día de algunas corporaciones, u otros parches para evitar poner sobre el tapete que el modelo de carrera y distribución de los días están sobrepasados, y que mientras haya un responsable municipal que firme, el año que viene será otro el que lidie en la Maestranza. Incluso algún hermano mayor, de histórico “pedigrí cofradiero”, ha sugerido “que a lo mejor todas no tienen que ir a la Catedral”. Quiero pensar que son los nervios del directo, la responsabilidad de liderar una cofradía señera a quince días de la salida o no tener buenos asesores tras las bambalinas, pero peligroso melón el que se abre en canal con intrépidos titulares y su calado en determinadas élites, por la arbitrariedad suspicacia en los criterios de su aplicación, que no son precisamente las hermandades de periferia las que más tiempo tardan en procesionar ni obstaculizan a la ciudad… cuidado con los mensajes que se transmiten que no son momentos para desunir ante lo que se avecina y con estas manifestaciones poco se ayuda a plantear un frente común.

Escepticismo, de ver las luchas de poder cuál Juego de Tronos entre hermanos por ocupar cargos de una junta de gobierno; de que sea noticia en todos los medios durante semanas, hasta en prensa nacional, que se han cesado a cuarenta costaleros; de leer los comentarios cobardes y ruines -a juego con sus propietarios- en redes sociales, por cualquier motivo y sin él, atentando incluso a la vida privada de las personas. Porque se tomen decisiones gubernamentales y autocráticas dentro de los mandatos que no responden al interés general de los hermanos sino para vanagloria de algún líder cortijero con sentimiento no de hermandad sino de propiedad.

Y Esperanza, como la que navega en su barquilla sobre las olas desde Triana, o esa chiquilla de San Gil que enamora tras el arco, Esperanza que las generaciones que vengan sepan adaptar este fenómeno de masas a los tiempos que nos van a tocar vivir, entre la ausencia de fe y escasez de valores, la crispación polarizada y la voracidad de reconocimiento personal, que es la fruta enferma del árbol de Twitter o TikTok, y para eso creo que el Espíritu Santo va a necesitar horas extras. Para que todo tenga la mesura, la medida y el decoro que la historia de esta ciudad le ha sabido dar a su existencia desde hace tantos siglos, que no es otra que la ciudad más bonita del mundo.