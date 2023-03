Con los ecos de los versos de canela y clavo en la retina, los que mi amigo Enrique le ha vestido en métrica de sevillanas a la Esperanza Macarena, entremezclados con el aroma a incienso que emana del portalón de cualquier templo de nuestra ciudad, las interminables filas de fieles que atestan nuestros besamanos suponen el despertador biológico del sevillano que activa su última alarma programada, para decirnos que “esto está aquí ya”. Toda una semana y tan sólo siete días, llamados de Pasión porque ese es el sentimiento que resucita en nosotros como niños en la víspera de Reyes. Sevilla cumple años por Semana Santa, y en esa fiesta de los sentidos estamos todos invitados desde el acerado o tras el antifaz, desde un balcón o bajo las trabajaderas, en esa tregua de paz que se llena de emociones en el bullicio y en el silencio, en la luz y en la penumbra, en la vida y en la muerte, hasta el cierre del último portalón, tras lo cual volverán las oscuras golondrinas, que no en vano Gustavo Adolfo nació a escasos metros del Señor.

En torno a la celebración de todo lo que sufrió Jesús por nosotros y los momentos amargos por los que tuvo que pasar su Madre y todos los suyos por nuestra cobardía, representados de una forma tan plástica y conmovedora que conforma ese catecismo de sentidos que suponen nuestras cofradías, el sevillano lo reviste de una nostálgica emotividad que se graba en el ADN de la memoria, esa que dejaron tantos Domingos de Ramos en la Plaza Virgen de los Reyes viendo salir los pasos en la Puerta de los Palos de la mano de tu padre, o dar caramelos sujetando la varita bajo un antifaz azul baratillero que se alza sobre el rostro sujeto por un imperdible, o esa primera mañana que tu madre te llevó a su encuentro en Parras, o la primera vez que viste al Hijo de Dios dejar su sombra grabada en los naranjos del Museo, o esos días en los que escapabas en el recreo para ver cómo evolucionaba el montaje de los pasos en Santa Catalina, o esas mañanas a los pies de Pasión para que echara una manita en los exámenes.

Y atrás quedan en una tregua los debates estériles sobre los capataces y las cuadrillas, sobre los vestidores y sus tocados, sobre los estrenos y lo que han costado y sobre el consejo y sus reformas en los días, que han llenado de contenido horas y páginas de prensa pero que afortunadamente pasa a segundo plano cuando te revistes con la túnica de tu hermandad, que ya se retomarán en la caseta de Feria.

Y volverán las calles obturadas de sillas de chinos para bloquear la movilidad del respetable, o los adoquinados repletos de jóvenes tumbados evocando los parques de Mayo del 68, para no permitir colocarse con comodidad a nuestros mayores; y volverá el aroma a acido úrico en nuestras callejas y plazas porque a alguien se le olvidó que en Sevilla se bebe, y mucho, y el liquido elemento tiene que salir. Y volverá el muñidor de Mortaja a estremecerte por Doña María Coronel para envolverte en el verdadero sepelio de Nuestro Señor. Y volverán las chicotás interminables y las Campanas de media hora de izquierdazos aunque hayan desplazado en el camino a otras corporaciones en horarios y recorridos, que para eso hay hermandades de primera y segunda; y volverán los hombres del escudo de San Gregorio en la solapa a vestirse de autoridad, con determinadas cofradías, incluso de forma beligerante cual agentes de orden público, cuando son realmente auxiliares de la única soberanía cofradiera: la asamblea de hHermanos mayores. Y volverán las emociones ante un paso de palio sobre los pies en Adriano, y los silencios más estremecedores en Gravina. Y volverán los ensayos excéntricos de nuevos exornos florales, los ropajes propios de un Bollywood, los nuevos atascos en la SE-30 interpretados a corneta, y algunas coreografías costaleriles que ni el mismísimo Nacho Duato, aunque el tribunal evaluador periodístico cofradiero, titulo expedido en el Java (que no en Harvard), dictamine sus sentencias más por filias y fobias del autor que a criterios artísticos más objetivos, olvidando que los buenos artistas no necesitan ser nombrados todos los días. Y volverán las pequeñas manos a repartir estampitas, caramelos y sobre todo Esperanza.

Todo es necesario en la Fiesta de la Fe, pero fiesta a fin de cuentas, la más pasional y esencial de la ciudad más bonita del mundo, según dijo aquel escritor y pensador bastón en mano, y pídele a tu Madre bajo palio por todos los tuyos, y también por tu hermandad, para que el año que viene en las negociaciones de trastienda entre dentro de los dos tercios que ocupan las horas centrales del día.