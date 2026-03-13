A Rafael de León se le reconoce hoy como uno de los poetas destacados de la Generación del 27. Encasillado como autor menor por haber sido letrista de grandes coplas, muchas firmadas, letra y música, por Quintero, León y Quiroga.

En sus letras el poeta conecta con la sensibilidad de nuestra tierra, expresando con palabras sentimientos inefables. Intemporal, hay que recurrir a él para explicar las penas que en ocasiones se sufren también hoy. Como cuando, por los motivos más inverosímiles, se desata en las redes y mentideros cofrades una catarata de insultos, mentiras y calumnias, algunas bastante crueles, además de falsas, referidas a algún hermano.

En estos casos al agredido, que no conocía esa faceta del mundo cofrade o no podía imaginar que pudiera llegar a esos extremos, el mundo se le cae encima, al comprobar cómo, desde el anonimato, algunos cofrades convierten cada cirio del altar de culto en una injuria; ponen en cada rosa un tallo de espinas; aroman los templos con el incienso de las murmuraciones, y las varas son objetos de deseo, más si es dorada, cuya consecución justifica todo. Esos falsos cofrades se aglutinan además en grupos exclusivos y excluyentes hasta el ridículo.

Las coplas que canta el pueblo

Explicaba Manuel Machado que: hasta que las canta el pueblo, las coplas coplas no son.Y cuando el pueblo las canta, las coplas del pueblo son; pero el pueblo sólo canta y hace suyas las que reconoce desde sus sentimientos. En nuestro caso el hermano declarado proscrito, vaya usted a saber por qué, se identifica con una que parece escrita para él y que habla de tres puñales: el primero indiferencia, el segundo de traición y el último, acero frío. Los tres que siente le han clavado.

Los “hermanos” que manejan esos puñales son los que no conocen, o no les han explicado, en qué consiste la vida de hermandad, la vocación cofrade. Tampoco conocen las exigencias de la Caridad para con sus hermanos y van construyendo una Torre de Arena en la que encierran sus vidas y sus sentimientos. Al final la torre siempre se les derrumba y entonces es cuando caen en la cuenta, quizá demasiado tarde y no todos, de que en esa conducta todo es mentira, todo es quimera, que les ha ido conduciendo por una senda de eterna amargura que triste y oscura no sabe dónde va.

No les hagas caso. Agárrate de la mano de la Virgen que te dice al oído: deja en mis manos tus angustias, no vivas pendiente del murmullo ajeno, ni de lo que venga contando la gente. Yo sé que eres bueno, que yo soy tu madre ¡y que tú eres mío!

Tres puñales

A los hermanos maledicentes la Virgen, siempre madre, los quiere recuperar y los espera, aunque a veces la espera se prolongue y se le vayan clavando igual que puñales, las dos manecillas que tiene el reloj. El mismo puñal con el que paseará por Sevilla, andando por la cofradía, por los tramos, buscando a esos hijos suyos maledicentes para acercarlos a la Hermandad. Los reconoce aun con el antifaz y se pone a su lado para pedirles: Habla con los ojos, mírame en silencio, que pa mí tus ojos son más que tu voz y ahora dime que me quieres, dímelo por Dios. Aunque no lo sientas, aunque sea mentira; pero dímelo.

Ante ese ruego de la Virgen siempre habrá alguno de esos hermanos que, incómodo en la maledicencia en que había instalado, se vuelva arrepentido al Señor, que unos tramos más atrás lo mira desde la Cruz, con los brazos extendidos, para rogarle que en la cárcel de Tus brazos Tú me vuelvas a encerrá. Señor, suplica arrepentido, por tu Madre yo te imploro que me encierres pa viví en esa cárcel de oro, el lugar donde, paradójicamente, se vive en la verdadera libertad de los hijos de Dios.

Lenguas de doble filo

Así que no te preocupes por las críticas ni las maledicencias, déjalo todo en manos de la Virgen, que te llevará al lado de su Hijo para que Él te lo aclare: no hagas caso de las lenguas de doble filo, lenguas de vecindonas, porque pase lo que pase, tienes siempre que saber que Soy quien más t´ha querío. ¡Con eso tienes bastante!

¿Qué más necesitas?