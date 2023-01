Las otras negativas del Arzobispado a las hermandades de Sevilla

La Hermandad de los Panaderos emitió ayer un comunicado en el que explicaba que la Delegación Diocesana de Hermandades no autorizaba el traslado de sus imágenes titulares a la cercana iglesia de la Misericordia para celebrar sus cultos, debido a las reducidas dimensiones de la capilla de San Andrés. Este traslado, que viene realizándose desde hace años, siempre ha contado con el beneplácito municipal (tema logísitico y de movilidad) y eclesial. Sin embargo, es un traslado que no figuraba en las Reglas de la corporación del Miércoles Santo. Se supone que este año Palacio ha optado por denegarlo con el ánimo y objetivo de regularizar esta situación, De este modo, la angosta sede canónica de esta hermandad deberá acoger a los cientos de hermanos que están obligados a participar en estos cultos.

No es la primera vez (ni en estos últimos meses ni en la historia de las cofradías) que Palacio, como ente regulador de las hermandades por propio derecho, interviene en decisiones, traslados y procesiones que no se ajustan a lo establecido. Son por todos conocidas las nuevas Normas Diocesanas que, hace ya siete años, se publicaron para limitar los cultos externos extraordinarios de las hermandades. El caso más sonado recientemente es el de la organización de una posible Magna de Glorias que nació en el seno de la Pastora de Santa Marina y que fue denegada por el Arzobispado al entenderse que la efeméride, el 775 aniversario de la Reconquista de la ciudad, estaba cubierta por el Santo Entierro Grande.

Otros casos particulares los encontramos en San Bernardo, cuando Palacio denegó una posible extraordinaria de la Virgen del Refugio para celebrar el 75 aniversario de la inclusión del título de Mariana en el escudo de armas de la ciudad, iniciativa que partió de esta corporación del arrabal, o en Los Estudiantes, dado que el Arzobispado tampoco permitió un Vía Crucis con el Cristo de la Buena Muerte por la Lonja de la Universidad (perteneciente a dicha institución) para conmemorar la creación de la primera cuadrilla de hermanos costaleros. Motivos más o menos convincentes que apenas tuvieron recorrido, mientras que otros sí contaban con peso suficiente: el centenario de la coronación canónica de la Pastora de Capuchinos en 2021, un aniversario que no contó con el visto bueno del Arzobispado.

Rogativas

En el decreto del año 2015 no se recoge la posibilidad de realizar siquiera procesiones de rogativas, tan presentes siempre en la dilatada historia de nuestras hermandades en siglos pasados. Palacio denegó una procesión de rogativas de la Virgen de Gracia de Carmona para pedir por el fin de la pandemia, causando malestar en el pueblo carmonense. Obró de igual manera en Arahal, cuando no se permitió una rogativa del Cristo de la Misericordia, la gran devoción del pueblo. Ejemplos fidedignos que insisten en esa idea que tantas veces ha sido tratada en libros y artículos: que la relación de la Iglesia con las cofradías, a veces, no siempre ha sido amable.