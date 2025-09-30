Palacio aprueba la nueva túnica de nazareno de la hermandad del Sol
El nuevo hábito incorpora la sarga como tejido tanto en el antifaz como en la túnica
Será estrenada el próximo Sábado Santo de 2026
Será, sin duda, uno de los grandes reclamos y estrenos de la próxima Semana Santa y de su etapa contemporánea. Los hermanos del Sol vestirán nueva túnica de nazareno el Sábado Santo de 2026. El Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos, don Miguel Vázquez Lombo, ha aprobado la Regla 38, apartado D, del proyecto de Reglas presentado recientemente y referente al nuevo hábito nazareno de la cofradía. Esta regla quedará unida a las Reglas actualmente vigentes de la hermandad.
Esta nueva túnica, aprobada en Cabildo General Extraordinario el pasado 13 de marzo, "aúna elementos muy distintivos de la anterior, como el antifaz con esclavina en forma de escapulario, el esparto ancho y el calzado negro con hebillas, pero sustituye el tejido, que será de sarga verde oscura en el antifaz y del mismo material en color crema en la túnica sin botones". En los próximos días la hermandad pondrá a disposición de los hermanos toda la información referente a la adquisición de nuevas túnicas.
