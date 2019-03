ESTA sección es deudora de una maravillosa novela de Carmen Martín Gaite (1925-2000) titulada Retahílas. La entrevisté hace muchos años, estando en el servicio militar, cuando publicó El cuarto de atrás. A la autora de Caperucita en Manhattan o Nubosidad variable, de la generación de Aldecoa, Ana María Matute y Rafael Sánchez Ferlosio, le hubiera encantado llamar a esta puerta de la calle Arrayán y encontrar lo que su lector y entrevistador encontró cuando una mano amiga la abrió. Una historia de Retahílos, taller de costura de manos que paran el tiempo.

De lunes a sábado. Hoy termina el taller de trenzado de palmas que se ha hecho en la casa parroquial de la hermandad de Ómniun Sanctórum. No hay máquinas de coser ni nada que se le parezca. Artesanía pura en un salón que hace seis años bendijo el arzobispo de la diócesis, Juan José Asenjo Pelegrina.

Paqui Trillo (Sevilla, 1951) y Pilar Paniagua (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1956) son consuegras y en su currículum de palmas tienen aprendizajes previos en la hermandad de las Aguas y la del Carmen de Calatrava. Pilar dedicó seis horas de paciencia y aislamiento en su casa para hacer una palma que tiene todas las papeletas de ser la que llevará Pedro Juan Álvarez Barrera, el párroco de esta iglesia de la calle Feria. Otra también tiene ya un destinatario: Fernando, el diácono.

Las palmas son el símbolo de la alegría por la entrada de Jesús en la ciudad que lo amaba y lo crucificó. “Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén”. Las palmas son banderas de la naturaleza, blasones de palmerales de Elche que como cuentan estas costureras tienen su vida propia y no hay una igual a otra.María Jesús Barco (Sevilla, 1963) simultanea la faena con las palmas y la atención de la gente que llega al despacho de Cáritas. Está literarlmente en misa y repicando muy cerca de las campanas que circundan el espacio sonoro de Peris Mencheta, Palacios Malaver y Amargura. Después de 25 años de vida laboral, ahora trabaja en su casa y cuida de su nieto. Paqui y Pilar no son abuelas todavía, pero cuando lo sean será el mismo día. Macarena, hija de Pilar, se casó con Ignacio, hijo de Paqui Trillo. Tiene otra hija que vivía en Lisboa y ahora reside en Luxemburgo. Ella no tiene prisa, tampoco pausa. Le gusta el trabajo manual. “Yo trabajé en la IBM cuando eso era lo más, cuando nadie sabía de informática. Ahora no quiere ver un ordenador ni en pintura”.

Llega savia nueva, refuerzos. A María, sevillana de 1996, el archivero de la parroquia la registró como María Ómnium Sanctórum. La traducción es de Todos los Santos, hermandad sacramental de la que su padre, Joaquín de la Peña, es hermano mayor. Llega con su madre, María Luisa, y le encargan trabajo. Que es de otro tiempo se nota hasta en el vocabulario. “Las hojas de esta palma no son paralelas”, le dice Pilar. No hay problema. “Pues hacemos una palma deconstruida y contemporánea”, dice María de los latines con sana ironía.

Para esta joven es un relax y una terapia. Prepara oposiciones para Educación Especial. “Se examina la víspera del Corpus”, dice su madre. No hay mejor terapia. Un tiempo de quietud, otro de dinamismo. Cuando avance en su palma deconstruida y la salven las perpendiculares, se irá al gimnasio a hacer zumba y body-contact. Otros estímulos.

La disciplina y la imaginación hallan acomodo en este trabajo del trenzado de palmas. Dice Pilar que ella se inspira en el origami, una técnica japonesa para hacer pajaritas de papel. Le cortan el tallo y algunas tendrán que recortarse para ajustarse a los balcones de quienes las soliciten. La carga pesada acaba siendo un peso ligero y llevadero, como el yugo de Jesús. “En cuanto se seca, la palma no pesa nada. Lo que pesa es el producto y la humedad”. Todo se trabaja con las manos, salvo las pinzas de la ropa con las que sujetan las trenzas mientras se seca la palma, y los alfileres para mantener recta la rejilla, nexo en esa suerte de columna salomónica del palmeral de Elche.

Además del aprendizaje en talleres de otras hermandades, también han tomado nota de lo que hay en internet. Ahí encontró Pilar Paniagua solución para una disyuntiva artística. “Hay quien prefiere hacer el remate con un nudo, me gusta más el corbatín”. El marido de Paqui, manchega afincada en Sevilla, es un sevillano de El Pedroso que trabaja en la construcción del Metro de Quito, capital del Ecuador. Se queda allí en Semana Santa y vendrá en Feria, cuando los trajes de volantes hayan suplido a las palmas en el cartel de fiestas primaverales.

Es un oficio nuevo para autodidactas que no se enseña en Silicon Valley. Una mezcla tenaz de la fe y la esperanza, con la caridad alerta en el despacho de Cáritas. Hoy cambian la hora. Una menos en Las Palmas.