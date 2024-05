Pocito aquel que no manaba

El bueno de Diego J. Geniz narra durante estos días en estas páginas las fascinantes historias que suceden en torno al Rocío. Esas vivencias que en los ojos del díscolo -tal es mi caso- no han llegado a conocerse o a descubrirse por circunstancias ajenas pero, a lo sumo, sencillas: ausencia de savia heredada, de amistades, interés o puro desconocimiento. Y le acuñamos al compañero esa palabra, narrar, porque nos lleva con sus ojos de la mano y nos invita a descubrir el inabarcable universo de la naturaleza, de la condiciones humanas, de la fe ciega e incorruptible, de la razón que se rinde a la caña y a la arena.

Y leyéndolo uno se imagina cómo con su quilla de plata, en las alturas del aire, abre en dos el Guadalquivir la carreta de Coria, buscando la mar y el vacío; o sonríe siguiendo sus pasos tras el Simpecado de un Gines esplendoroso y rutilante, resuelto en miles de colores y de lágrimas. Entonces uno entiende que quizás no está hecho para todas las cosas. Que los espacios se ocupan por motivos inexpugnables, que no se puede forzar lo que no nace del impulso, de la agitación, del nervio. Supongo que, como en cualquier otro tránsito hacia la felicidad, la clave está en compartir. Y a mí me basta con saberme compartido, con descubrirme inscrito en la contemplación de un fenómeno inmenso cuya raíz más fértil y regada se me escapa.

En un principio le buscaba explicaciones. Por qué de niño, en el colegio, nos sacaban al patio a cantarle la Salve al Simpecado de mi pueblo, de Santiponce, a cuestas con el temor al estruendo de unas salvas apagadas por el alivio amigo del tamboril. Y viéndolo marchar de espaldas hacia Valencina, rebrillando su filigrana y crujiendo la yunta de los bueyes en mis adentros como un péndulo que vuelve al mismo sitio, intentaba descifrar el sentido de aquella pintoresca comitiva de volantes enrabietados y caballos color atardecida, con las crines negras como un remordimiento. Por qué mi madre, el martes por la noche, siempre me contaba -y me cuenta- que cuando niña rehuía de la amenaza de sus padres y de la escuela para apostarse en una esquina vieja con olor a romero y a jengibre de la Pañoleta cuando asomaba Triana. Crecí, leí, investigué. Chaves Nogales (el pan, la paz, la libertad), el Fernando Ruiz perseguido, la "paloma" de Salmarina y el amarillo bordado del Simpecado acristalando el Barrio Alto. Sospechaba la riqueza de una manifestación incomparable que solo me calaba en la superficie. Hasta que, con el tiempo, entregué la coraza de los sesos al más natural de los instintos, al solo hecho de mirar. De vivir.

Es otra vez miércoles de carretas, y el trabajo me aúpa un año más a la calle Castilla. Y entonces pienso en las guitarras rasgadas con la sensualidad del cariño, en las espigas de los estandartes naciendo por la raíz de los estribos, en las palmas a compás de pieles antiguas, en los obreros y en los pastores, en el Coto mudado en miles de cielos, en la cal de las fachadas, en la hilera de madroños y peinetas, en la tempestad de los vivas, en la impronta tartésica de los frontiles, en las miradas sin tiempo de los carreteros que nunca sabré de dónde aparecieron, en las frutas vivísimas y cálidas que penden de la plata... Pienso en los demás y entiendo que la felicidad es ver a los demás felices. Quizás sus motivos sean análogos a los míos. El motivo de por qué, por ejemplo, otro miércoles de primavera en la calle Ancha de San Bernardo, es mi Simpecado una cruz, y es mi Niño el Hombre que compartimos. Caminar la vida. Caminar hacia donde nos esperamos a nosotros mismos.