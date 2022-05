Una donación de última hora salva la procesión de la Virgen del Carmen en Triana

Finalmente sí habrá procesión de la Virgen del Carmen del Puente de Triana, gracias a la donación in extremis del abogado Joaquín Moeckel. El hermano mayor de esta cofradía de Gloria, Luis Manuel Ruiz Macareno, recibía una llamada esta misma tarde, ni un día después de decidir en cabildo de oficiales que se suspendían los cultos externos ante la falta de recursos económicos.

Ruiz Macareno achacaba esta situación al retraso del pago de la segunda parte de la subvención por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías, que desde ese año, tal como quedó aprobado en la última asamblea de hermanos mayores celebrada en diciembre, se realizará en enero y no a mediados de año. De esta forma, la institución de la calle San Gregorio se adaptaba a las nuevas normas diocesanas, realizando su ejercicio económico en años naturales.

"El Consejo no está dispuesto a colaborar". En las últimas horas, el hermano mayor afirma haber tenido conversaciones con el tesorero, Alejandro Marchena Blanco, quien le explicaba que hasta que no pasaran las elecciones, previstas para el 27 de junio, no había "nada que hacer". La posibilidad de pedir un adelanto, mediante la herramienta financiera llamada "confirming", supondría gastos añadidos además de llegar fuera de plazo. Cabe recordar que Ruiz Macareno es candidato a delegado del Jueves Santo en la candidatura de José Félix Romero a la presidencia del Consejo.

Luis Manuel comenta que cuando ayer salieron del cabildo, pidieron a la Virgen del Carmen "que viniese alguien que nos ayudara", dejando la puerta abierta a cualquier donación. Finalmente ha sido el cofrade y ex hermano mayor del Baratillo, Joaquín Moeckel, quien se ha ofrecido generosamente a poner una cantidad aproximada de 2.400 euros, equivalente a la segunda parte de la subvención. El hermano mayor tiene intención de devolverle esa misma cantidad " en cuanto se regularice la situación".

Moeckel ya colaboró de manera altruista en la restauración de la Colegial del Divino Salvador, en 2003, mostrando su compromiso por el patrimonio de la ciudad, por las hermandades y por la Iglesia. En esta ocasión ha pesado la profunda devoción que su madre, Carmen Gil Otero, tenía por esta advocación de la Virgen María.