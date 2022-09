San Bernardo celebra este miércoles su procesión del Corpus Christi

La Hermandad de San Bernardo celebrará este miércoles, 14 de septiembre, la solemne función por la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, a las 20:00, predicada por el párroco y director espiritual de San Bernardo, Mario Fermín Ramos Vacas.

A su conclusión tendrá lugar la solemne procesión con Su Divina Majestad por las calles de la feligresía, tomando el siguiente recorrido: Santísimo Cristo de la Salud, Santo Rey, Marqués de Estella, Portaceli, Avenida de Eduardo Dato, San Bernardo, Gallinato y Santísimo Cristo de la Salud. La entrada está prevista a las 22:30, aproximadamente.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla, dirigida por José Ignacio Cansino. Los capataces son Carlos y Manuel Villanueva.

Bando

El pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2022, Julio Cuesta, ha escrito un bando anunciador para esta procesión eucarística, impreso por la cofradía del Miércoles Santo y difundido en su medios oficiales. El texto se reproduce a continuación de forma íntegra.

Un día Dios acampó en San Bernardo, y no se ha ido.

Señor, llegaste de la mano y en el corazón de un Santo Rey Fernando que luchaba por Ti. Sentaste y asentaste tus Reales en el Campamento y en él tu Cuerpo y Sangre de Dios hicieron cuartel desde la primera Eucaristía.

Y aquí sigues, Señor, vivo y presente. Hoy, en Custodia reluciente con los resplandores de tu Divinidad y el fervor de la gente.

Llegó el Señor al viejo arrabal desde el que se divisaba la inmensa Isbilya de Almotamid y la Hispalis amurallada de Julio César. Hoy el barrio sigue siendo la acampada de Dios en San Bernardo. Hoy, día de la glorificación de la Cruz salvadora, Jesucristo es apoteosis sacramental. La Cruz, custodia y defensa de salvación. La Custodia, el sol siempre naciente y cálido de nuestra fe.

Cuando se abran las puertas siempre cerradas, y las de la fábrica que tanto dio de comer. Cuando se engalanen los balcones, y la Custodia con su luz inunde las calles que tanto evocan su primera presencia eucarística, el divino Sacramento, Jesús el Cristo, sale al encuentro del barrio y de su gente.

Volverán las emociones de siempre, despertará en muchos la fe. Sobresaltarán recuerdos que evoquen la entrega, la generosidad, el amor, la espiritualidad, el arte y las devociones de generaciones de un pueblo que encontró en el Cuerpo y la Sangre de Jesús Salud de alma y cuerpo, y en los brazos de su Madre cobijo y Refugio en los tiempos que hubo de zozobra.

Dios hecho hombre entre nosotros. Hoy entre música y gentío, siempre -ocho siglos ya- acampado, silencioso, expectante en el Sagrario de su barrio. ¡Qué grandeza de Dios evoca y se manifiesta en este día!

Señor, acampaste en San Bernardo y no te has ido. El barrio ha hecho tienda contigo. Que tu Custodia no lo abandone jamás.