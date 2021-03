El Lunes Santo del año pasado, 6 de abril de 2020, se iniciaba la cuarta semana del estado de alarma. Todo estaba cerrado: comercios, bares, iglesias, estadios. El Domingo de Ramos el Betis debía haber jugado en San Mamés frente al Athletic y el Sevilla tenía que recibir al Barcelona en Nervión. Fernando de la Portilla guarda el periódico del Lunes Santo de 2020 donde se publicaba un reportaje del grupo de amigos que todos los años, antes de salir con Vera Cruz, se reunían para comer en un bar de la zona. En ese ejemplar de Diario de Sevilla no lleva mascarilla nadie.

"El uso de las mascarillas no será obligatorio hasta que haya suficientes", decía un titular del periódico. No la llevaba el papa Francisco en la portada, foto de Alberto Pizzoli celebrando la misa del Domingo de Ramos en una Basílica de San Pedro vacía. No la llevaba Donald Trump, que un año después ya no está en la Casa Blanca. No la llevaban los cuatro ministros que comparecían en rueda de prensa: Grande-Marlaska, Margarita Robles, José Luis Ábalos y Salvador Illa.

Fernando de la Portilla es cirujano en el Hospital Virgen del Rocío. Su esposa, Eva León, es infectóloga, en primera línea de fuego. "Ella cogió el Covid y no se dio cuenta. Estaba muy cansada de trabajar doce horas diarias y el cansancio era del Covid".

El periódico del Lunes Santo de 2020 informaba del fallecimiento de 674 personas el Domingo de Ramos, 674 malas muertes en soledad, sin cirineo. "Ha sido un año muy raro. Ibas solo por la calle para llegar al hospital donde te encontrabas con enfermos muy graves. La pandemia ha producido un cambio de mentalidad. En una profesión con tanta competencia, ha potenciado el trabajo en equipo. Hemos mezclado las emociones con los conocimientos médicos".

El periódico de hace un año cuenta cosas que hace dos serían de ciencia-ficción: a los fallecidos contagiados por el Covid-19 no se les practicarían autopsias; un nuevo plan municipal para desinfectar las paradas de autobús; bomberos desinfectando las residencias de ancianos; Marruecos indultaba a más de cinco mil reclusos por prevención; las mafias del hachís intentaban aprovechar el estado de alarma…

El amor en los tiempos del coronavirus lo vive celebrando este año sus bodas de plata con la infectóloga. También se cumplen 25 años de un sueño que por primera vez en un cuarto de siglo no han podido realizar.

"Ha sido la primera vez después de 24 años que no hemos podido ir a Guatemala. Teníamos ya los quirófanos reservados, pero la pandemia entró allí muy fuerte, murieron muchos niños. Se nos hace raro porque para nosotros el año no termina en Navidad, termina cuando regresamos de Guatemala".

El doctor De la Portilla vivió los vaivenes del ambiente. "Se pasó del reconocimiento, de los aplausos, a no digo agresividad, pero sí cierto malestar de los pacientes. Todo el mundo vuelve a los bares y a los hospitales con las enfermedades corrientes".

Destaca algunos aspectos positivos. "La Medicina ha avanzado en un año más que en los veinte años anteriores. Con las vacunas, con la telemedicina. Yo he dado clases on line sin bajar un ápice el nivel académico. En plena pandemia, ha habido más incorporaciones a la carrera de Medicina. Mi hija se ha tenido que ir a Badajoz a estudiarla".

Este médico creyente, treinta años saliendo de nazareno con la Vera Cruz, se sintió al principio incrédulo. "Lo primero es no creértelo, eso eran cosas que sólo se estudiaban en los libros. La peste, la gripe española. De la incredulidad pasas a la complicidad. Te encuentras con la soledad del paciente. Enfermar solo es muy triste; pero morir solo es mucho peor. Y dejar a tus padres morir solos tiene que ser algo muy grande. Esta pandemia nos marcará para siempre".

El periódico del Lunes Santo de 2020 informaba de que en Nueva York habían muerto cuatro mil personas y Estados Unidos se preparaba para una semana "como Pearl Harbor o el 11-S". Había que llegar hasta la página 46 del periódico para encontrar personas con mascarilla: unos cuantos inmigrantes en la cola de la sopa de pollo en Nápoles y el carabinieri que los vigilaba.

El hermano de la Vera Cruz ve la pandemia de dos formas, "como un gusano o como una serpiente". "Son figuras que utilizo con mis alumnos. El gusano sube y baja; la serpiente, no sé si por maldición bíblica, siempre va al mismo nivel. Si el virus se mueve como un gusano, malo; si es una serpiente, la cosa va mejor".

Dos años seguidos sin salir de nazareno. "Esta crisis sanitaria también nos ha enseñado a ver el tiempo de forma distinta. Ahora se planifica menos. Antes llevabas el control de todo: Semana Santa, Feria, vacaciones. Ahora descubres que la felicidad está precisamente en la antesala de la felicidad". Sin planificar, celebraron sus bodas de plata el pasado 16 de marzo asistiendo en la estación de Córdoba (una forma de viajar) a un concierto de guitarra de Manolo Imán. Se casaron en los Baños Árabes de San José de la Montaña, cerca del barrio de Santa Cruz. "Allí hice la primera comunión y estuve con los scouts de Vera Cruz". Tres hijos: María, la que estudia Medicina, Elena y Fernando.

Forma parte de un grupo de Whatsapp de médicos cofrades. "El otro día llegué al hospital y los celadores habían llevado incienso". El quirófano es un lugar casi sagrado. "Existe una jerarquía silenciosa. Cuando el quirófano está en silencio es que está ocurriendo algo grave".

El año 2020 empezó de la peor manera posible para Fernando de la Portilla y su hermano Víctor Manuel, técnico de sonido de Canal Sur radio. Cuando preparaban para el día de Reyes el 90 cumpleaños de Reyes, su madre, la víspera, el día de la Cabalgata se les fue. "Fue buena hasta en eso, nos permitió despedirla". En las últimas páginas del periódico, Madonna, los Beckham y Angelina Jolie contaban cómo llevaban el confinamiento.