Retrato de una adolescencia en la Plaza del Museo

Nuestro Luis Cernuda cierra una de sus más citadas poesías de temática "cofradiera" (si se nos permite la expresión, sabedores de que la obra de Cernuda sobrepasa por supuesto su apartado más localista) con el verso Et in arcadia ego, un memento mori recurrente en la historia del arte y la literatura. Más allá de ser una región del Peloponeso, la Arcadia era para los artistas y literatos un lugar al que regresar para volver a disfrutar de los placeres terrenales que la muerte nos ha robado.

Para Cernuda, la Arcadia era su infancia, su única nación y su patria absoluta. Regresar a la Arcadia era regresar a su tierra perdida para siempre, y allí en México sigue esperando que se le reclame, colmatado con los jaramagos del olvido institucional y diplomático. Para muchos cofrades -emulando esa metáfora cernudiana-, la Arcadia es la Semana Santa misma, la infancia en la que despertamos cada Domingo de Ramos y de la que no queremos escapar durante esos siete días en los que un gran pájaro morado (Núñez de Herrera dixit) cruza siete días la ciudad.

Esta metáfora, no por hermosa y elocuente, deja de ser recurrente o habitual en textos y en escritos. Sin embargo, hay un episodio de nuestra vida en el que considero que verdaderamente nos formamos en todos los aspectos: la adolescencia. A su paso, tomamos constancia de nuestras primeras decisiones, modelamos nuestros círculos sociales, desarrollamos nuestra personalidad y alcanzamos los primeros brotes de la libertad. Y mi adolescencia (y a buen seguro, la de muchos de ustedes), mis primeras experiencias conscientes -que no razonables, no hay lugar para la razón en nuestra fiesta- en la Semana Santa de Sevilla, quedan vinculadas invariablemente con las madrugadas de esos primeros días de la semana. En aquellas noches del Lunes Santo desarrollaba ciertos conatos de rebeldía ante mi familia, desacostumbrada a unos ritos impropios para un chaval de dieciséis años, que veía en las entradas de las últimas cofradías del día un mundo fascinante y diverso. Por la atmósfera, por el comportamiento del propio cofrade, por la ciudad misma tan distinta y similar en comparación a las horas del mediodía en el Tiro de Línea o en el Tardón...

El pasado quince de octubre, en la Plaza del Museo, recuperé nuevamente esa adolescencia y recordé a mi padre apoyado a duras penas, un Lunes Santo cualquiera, sobre uno de los muros del antiguo Convento, adormilado y vencido, impasible a los platillos y a la cornetería, esperando que entrara la Virgen de las Aguas. Sonó Nuestro Padre Jesús, como antaño en Hernando Colón, en una vuelta memorable que jamás olvidaremos los que allí nos apostamos, a las tantas, como siempre y sin dudarlo. Después, su marcha. Su giro sobre sí misma. M U S E O entre la malla, sombras y cancelas por el balcón de la plaza. Y la Virgen de las Aguas, a punto de entrar, se guardaba otra vez entre sus manos la mariposa blanca de nuestra adolescencia.

Vídeo cortesía del canal de YouTube de la Banda Municipal de Música de La Puebla del Río.