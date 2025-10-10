El Rocío de la Macarena desarrollará su obra social en los quioscos de Los Perdigones
Se trata de una concesión demanial por treinta años de estos espacios, que podrán ser utilizados por la corporación rociera
Ha sido aprobada en la junta de gobierno local este mismo viernes
El portavoz del Gobierno local de Sevilla, Juan Bueno, ha informado este viernes de la declaración de interés general y social del proyecto presentado por la Hermandad del Rocío de la Macarena para la concesión administrativa de los quioscos del Parque de los Perdigones por un plazo de 30 años; una cesión gratuita destinada a cubrir "necesidades básicas y de integración social" mediante unos determinados usos.
Según ha informado el edil en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, entre los usos previstos se encuentran un almacén solidario de alimentos, centro formativo, aula polivalente, talleres de integración, acompañamiento psicológico, orientación laboral, espacio de convivencia vecinal y servicio de refuerzo escolar. "El proyecto carece de explotación económica, descansando su sostenibilidad en fondos propios --provenientes de la Hermandad--, donaciones y trabajo del voluntariado", ha detallado Bueno.
Además, ha señalado que el Rocío de la Macarena cuenta con una trayectoria reconocida por el desarrollo de "de una labor social, dando respuesta a necesitades y problemáticas que afectan al barrio". "Ha sido un proyecto declarado de interés general y social, y por tanto se beneficia por ella de ello con la relación de usos señalados", ha concluido el también delegado de Hacienda.
