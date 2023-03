Sabores de otros tiempos en el Vía Crucis de la Hermandad de Santa Cruz

Por entre el lienzo ocre que divide en tres la ciudad se asoman, secas e incoloras, varias ramas, nacidas de lo más profundo de las entrañas de los tiempos. Como si se hubieran detenido para siempre a través de los siglos, las herrumbres de los balcones mimetizan su carne desgastada entre las tejas pardas, por las que nacen, a su vez, musgos y desconchones. En todo este retrato hay espacio para la belleza: porque entre tanto artificio y decorado, entre tanta superficie impostada, la ciudad aquella que se nos fue sube a tomar aire y remueve el oleaje de nuestra memoria.

El estanque, encajado en las esquinas del Alcázar, no cesa en el pulso de su ciclo. El agua mana, se reproduce constantemente en un gorgoteo metálico que nos indica vida, expresión, auxilio. Se arremolina en torno a este espacio casi imaginado un silencio dolido y doliente, enlatado entre varias dimensiones, nimbado de estrellas y geranios. Por el Callejón del Agua viene el Cristo de las Misericordias, transido de humanidad y despojado de toda dote celestial. Es uno más entre nosotros; tanto que lo escuchamos respirar, jadear más bien, suplicar a la bóveda azul de su barrio un infinito donde posar esos ojos ajenos a esta misma realidad. Manos sobre las manos, astillas por entre astillas. Los hermanos de Santa Cruz, como cada primer viernes de marzo, se echan a su Cristo sobre los hombros y rezan las estaciones en los últimos compases del invierno. Pronto vendrá la primavera; pronto habrá sol, luz, claridad, colorido. Ahora todo es carne, paz, lamento, la ciudad toda en un rincón que cobra vida... Y unas soleares: "Por el madero del tiempo / están despuntando astillas / que se me clavan muy dentro... / Infinidades de azul... / ¡Qué cielos no habrá soñado / el Cristo de Santa Cruz!"

Un crecimiento exponencial

El Cristo de las Misericordias presidió anoche su tradicional Vía Crucis por las calles de su barrio, que durante unas horas recupera el latido natural de su historia y abandona el forzoso exilio al decorado y la trampa. Es, sin duda, uno de los actos más hermosos de toda la Cuaresma sevillana: la talla, el entorno, el recorrido, el cortejo en sí, la cercanía de la imagen... Ingredientes perfectos que cada año suscitan a un mayor número de fieles y curiosos, hasta tal punto que el acceso a la judería y a las calles más estrechas constituye una empresa dificultosa. Esperas de hasta media hora para contemplar, en primera fila, esta portentosa imagen del Martes Santo.

Muchos hermanos recuerdan otros tiempos en los que la participación era mínima (incluso cofrades de a pie eran invitados a portar al crucificado, de ahí que no exista ningún tipo de cortejo más allá de los acólitos y la música de capilla. A día de hoy, no solo se acercan más hermanos, sino todo tipo de cofrades que han descubierto, no sin cierto sentido del gusto y el criterio, la joya que es este Vía Crucis. Pasa por la Judería el Cristo de las Misericordias, y en la mente, aprendidos como una lección de filosofía vital sevillana, los versos de Cernuda martilleando el regreso, los del magnolio, los de los copos nevados de las flores, la puerta cerrada...