La Sed protagoniza la nueva campaña promocional de 'Andalusian Crush'

Todo un barrio presente a nivel mundial y como representación de nuestras cofradías. Los titulares de la hermandad de la Sed protagonizan la última campaña promocional dedicada a la religiosidad popular que promueve la Junta de Andalucía, todo ello bajo la marcha 'Andalusian Crush', que en estos últimos meses se ha dedicado a posicionar nuestra comunidad como enclave turístico de referencia.

En concreto, ambos titulares, el Santísimo Cristo de la Sed y la Virgen de Consolación (o 'Virgen de la Sed') aparecen en sendas fotografías en la página web oficial de la campaña (en este enlace) y con una frase descriptiva o de reclamo. En el caso del crucificado se reza lo siguiente: "Viajar a un lugar donde lo cotidiano es eterno". En el caso de la dolorosa aparece "que las flores y los aplausos no sean para ti".

Esta campaña, denominada al completo "The Revelation of Andalusian Crush", "invita a descubrir la riqueza y autenticidad de su legado sacro. La fusión única de fe, arte y tradición que define a Andalucía, donde siglos de historia han dado lugar a celebraciones, monumentos y expresiones culturales de una belleza incomparable. “The Revelation” transmite la emoción y el asombro que experimenta todo viajero ante la espiritualidad viva de Andalucía, un destino donde lo eterno se convierte en cotidiano y cada rincón revela una experiencia profunda y transformadora".

La iniciativa 'Andalusian Crush', que podría traducirse como el "flechazo andaluz" por lo que supone para los visitantes el impacto que causa la cultura y la tradición regional, fue lanzada por la Junta de Andalucía y consiguió más de dos mil millones de impactos en diferentes países de todo el mundo. Alcanzó popularidad y celebridad por la inclusión de la música de Rosario de Cádiz.