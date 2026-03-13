Sergio Cornejo reconstruirá el diseño original del manto 'camaronero' de la Macarena

La Hermandad de la Macarena ha firmado un contrato con el reconocido artista Sergio Cornejo Ortíz para la realización del proyecto de reconstrucción del diseño original del manto de Malla de la Santísima Virgen de la Esperanza, obra preclara de Juan Manuel Rodríguez Ojeda que supuso una revolución estética en su momento y la confirmación de un cambio de paradigma.

El acuerdo ha sido suscrito por el Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena, quien ha formalizado el encargo en nombre y representación de la corporación, "con el objetivo de avanzar en la recuperación y puesta en valor de uno de los elementos patrimoniales vinculados a la historia devocional y artística de la Santísima Virgen", señala la hermandad. El proyecto contempla la reconstrucción del diseño original del conocido como Manto de Malla, una pieza de especial relevancia dentro del patrimonio textil y artístico de la Hermandad, cuyo estudio y recreación permitirá profundizar en su configuración primitiva y en los valores estéticos que caracterizaron su concepción inicial.

Sergio Cornejo Ortíz compagina su profesión de arquitecto con una destacada y prolífica trayectoria en el ámbito artístico, especialmente como cartelista y diseñador de enseres litúrgicos y cofrades. Su trabajo incluye igualmente la creación de proyectos de diseño artístico y diversas iniciativas de recuperación patrimonial vinculadas al patrimonio cultural y devocional de las hermandades. "Con este encargo, la Hermandad de la Macarena continúa desarrollando iniciativas orientadas a la recuperación y conservación de su patrimonio histórico y artístico, reforzando así su compromiso con la preservación de los bienes que forman parte de su legado", apostilla.