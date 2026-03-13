Sevilla refuerza la logística y la tecnología para la Semana Santa 2026: GPS en tiempo real y nuevos aseos públicos

Sevilla encara los preparativos para la Semana Santa de 2026 con una apuesta decidida por la innovación tecnológica y la mejora de la infraestructura de servicios para ciudadanos y visitantes. El Ayuntamiento ha anunciado este viernes una serie de medidas que buscan transformar la experiencia de la mayor festividad de la ciudad, combinando la tradición con las herramientas más avanzadas de gestión de masas y movilidad urbana. Este plan integral incluye desde el geoposicionamiento satelital de las cofradías hasta un refuerzo significativo de los servicios de higiene en el casco histórico, todo ello bajo un marco de colaboración público-privada que sitúa a la ciudad a la cabeza de las "Smart Cities" aplicadas a eventos religiosos y culturales.

Uno de los pilares de esta edición será el despliegue de una red de sensórica avanzada en los puntos neurálgicos de la ciudad, como ya avanzó este periódico. Gracias a un convenio de colaboración público-privada aprobado recientemente entre el Ayuntamiento y la empresa Iertec Smart Technologies, S. L., se llevará a cabo un proyecto piloto para el análisis del flujo de multitudes. Esta iniciativa contempla la instalación de entre 30 y 40 sensores estratégicamente ubicados en el casco histórico para medir, en tiempo real, el movimiento y la densidad de personas en las zonas de mayor afluencia durante los días de pasión.

La utilidad de estos datos es doble. Por un lado, la información será enviada de forma inmediata al Centro de Coordinación Operativa (CECOP), permitiendo que los cuerpos y fuerzas de seguridad tomen decisiones informadas y rápidas basadas en el asesoramiento técnico recibido en tiempo real. Por otro lado, esta tecnología tendrá un impacto directo en el ciudadano: a través de la APP Sevilla, los usuarios podrán consultar un “semáforo de ocupación” de las vías públicas. Este sistema visual permitirá conocer qué calles presentan una saturación excesiva, facilitando así una movilidad peatonal más fluida y segura, evitando las temidas aglomeraciones.

GPS Semana Santa de Sevilla: localización exacta de las hermandades

A la gestión de los flujos de personas se suma una novedad que promete cambiar la forma en la que se vive la Semana Santa en la calle: el sistema de geoposicionamiento de las Hermandades. El Ayuntamiento integrará en su aplicación oficial el servicio denominado “GPS Semana Santa de Sevilla”, que permitirá consultar en tiempo real la ubicación exacta de cada cofradía en cualquier momento del día.

Este servicio, que se prestará inicialmente como una prueba piloto, tiene como objetivo principal que sevillanos y turistas puedan localizar a las Hermandades para acercarse a verlas o, por el contrario, conocer qué vías están ocupadas por los cortejos para planificar recorridos alternativos. Según fuentes municipales, esta experiencia servirá para adquirir el conocimiento necesario para aplicar tecnologías similares en otros eventos de gran escala en la ciudad, avanzando hacia una fiesta más accesible donde la información oficial esté abierta a todo el mundo.

16 módulos de aseos públicos en el entorno de la carrera oficial

Más allá de la tecnología, el Ayuntamiento ha puesto el foco en la comodidad y la higiene pública, adjudicando por un importe de 11.000 euros el servicio de baños portátiles para el entorno de la carrera oficial. En total, se desplegarán 16 módulos de WC distribuidos en puntos estratégicos para dar cobertura a la enorme demanda de esos días.

La distribución de estos servicios se ha planificado de la siguiente manera:

Sector Archivo de Indias: Se instalarán 3 módulos, contando con servicios separados para hombres, mujeres y personas con discapacidad.

Se instalarán 3 módulos, contando con servicios separados para hombres, mujeres y personas con discapacidad. Calle Federico Sánchez Bedoya: Contará con 2 módulos, donde los servicios de hombres y mujeres estarán acoplados, mientras que el de personas con discapacidad será independiente.

Contará con 2 módulos, donde los servicios de hombres y mujeres estarán acoplados, mientras que el de personas con discapacidad será independiente. Plaza Nueva: Se dispondrán 3 módulos con servicios totalmente separados (mujeres, hombres y discapacidad), ubicados este año específicamente en la acera más cercana a las calles Méndez Núñez y Jaén.

Se dispondrán 3 módulos con servicios totalmente separados (mujeres, hombres y discapacidad), ubicados este año específicamente en la acera más cercana a las calles Méndez Núñez y Jaén. Plaza de la Encarnación: Esta zona contará con dos ubicaciones diferenciadas. En la "Plaza de la Encarnación I" habrá un módulo con servicios separados, y en la "Plaza de la Encarnación II" se colocarán otros 3 módulos siguiendo la misma distribución.

Esta zona contará con dos ubicaciones diferenciadas. En la "Plaza de la Encarnación I" habrá un módulo con servicios separados, y en la "Plaza de la Encarnación II" se colocarán otros 3 módulos siguiendo la misma distribución. Plaza Jerónimo de Córdoba: Se instalará un módulo con todos los servicios (mujeres, hombres y discapacidad) acoplados en la misma estructura.

Se instalará un módulo con todos los servicios (mujeres, hombres y discapacidad) acoplados en la misma estructura. Puente de Triana y Jardines del Cristina: Este sector contará con 3 módulos que presentan una particularidad: durante la Madrugada, el servicio se reorganizará para ofrecer un bloque de 5 uniletrinas, optimizando el espacio ante la masiva afluencia de personas en esa jornada crítica.

Aunque las ubicaciones ya están fijadas, el Ayuntamiento ha indicado que detalles operativos como el número de personas que cubrirán el servicio en cada sector, así como los horarios de apertura y cierre de los recintos, se especificarán en un comunicado posterior conforme se acerquen las fechas señaladas.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Sevilla reafirma su compromiso de modernizar la Semana Santa sin alterar su esencia tradicional. La combinación de la tecnología GPS, la sensórica para el control de masas y una logística de servicios públicos reforzada busca no solo mejorar la seguridad oficial gestionada por el CECOP, sino también empoderar al ciudadano con información útil para disfrutar de la ciudad.

El carácter de "prueba piloto" de muchas de estas medidas tecnológicas subraya la voluntad de la administración local de aprender de la experiencia de 2026 para seguir incorporando avances en futuras ediciones, consolidando a Sevilla como un referente en la organización de eventos multitudinarios donde la accesibilidad y la innovación van de la mano.