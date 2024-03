Las Siete Palabras modifica notablemente el itinerario de ida del Miércoles Santo 2024

Con la ratificación de los horarios e itinerarios para la Semana Santa de Sevilla 2024, algunas cofradías han modificado sus correspondientes recorridos en pro de una mayor organización. Es el caso del Miércoles Santo, que aunque mantiene la nómina configurada en 2023, sí hay cofradías que han modificado su itinerario. Una de ellas es Las Siete Palabras, que ya en su día manifestó la inseguridad que suponía para el cortejo el regreso por la Avenida al salir de la Catedral, cuestión que se mantiene.

No en vano, la cofradía de San Vicente ha anunciado un sensible reajuste para su estación de penitencia, y además de especial envergadura. La hermandad, diez años después, recupera un itinerario de ida histórico y abandona el entorno de la calle Goles y la Puerta Real. Por lo tanto, al salir, girará hacia su izquierda buscando la calle Jesús de la Vera-Cruz y la zona de la Gavidia, tal y como hiciera en la década de los 40 y 60 y que no se repetía desde 1970.

El recorrido definitivo de Las Siete Palabras será el siguiente: Salida (20.30), Cardenal Cisneros, Jesús de la Vera-Cruz, Baños (20.50), Gavidia, Las Cortes, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque, Campana (22.00), Sierpes, avenida de la Constitución, Puerta de San Miguel (23.00), Plaza del Triunfo (23.35), Fray Ceferino, avenida de la Constitución, Plaza Nueva (0.30), Tetuán, O’Donnell, campana, Alfonso XII, Santa Vicenta María, Virgen de los Buenos Libros, entrada (3.00).

Durante el mismo, el cortejo visitará la capilla de la Hermandad de la Vera Cruz y la plaza de la Gavidia, accediendo a la plaza del Duque por la calle Jesús del Gran Poder.