El sol encarando a la muerte en el Postigo

NAZARENOS y más nazarenos que han llenado de problemas la jornada. Hoy es un día riquísimo en nazarenos, con cofradías de cortejos interminables, que usted ve la cruz de guía de San Benito en Imagen, va andando a contrapelo y llega a San Benito sin que haya visto la luz del día la bellísima Virgen de la Encarnación. Día de nazarenos y de muchos contrapuntos, de una cantidad grande de variantes donde la cola y la capa, el terciopelo y el ruan, van a establecer una singularísima simbiosis.

Sale a la calle la cofradía que más sabe a pueblo de toda la semana. Pueblo sin que le falte un perejil en el Cerro del Águila. Hoy en el Cerro es, como en cualquier pueblo nuestro, el día de la Patrona y ese pueblo se irá tras el manto vino tinto de la Virgen de los Dolores hasta Sevilla. Más de cinco horas de peregrinaje por grandes arterias hasta llegar a la Campana, pero quedará la vuelta, una vuelta llena de calor hasta el horizonte se dibuje en el antiguo Matadero.

El ciudadano se va a tener que multiplicar para estar en dos o tres sitios a la vez sin estar loco. Hoy, junto al sabor a pueblo de las de capa, la solera de Santa Cruz o de los Estudiantes, el ruan de estas dos cofradías que tendrán el anticipo del jesuitismo exiliado que nos llega de Omnium Sanctorum, de un barrio de la Feria que acogió a los Javieres hace cuarentaicinco años. Tercera cofradía de una calle que arranca con el Silencio Blanco de San Juan de la Palma, que continúa con el tintineo inconfundible de los rosarios en los varales de la Virgen del Rosario y que culmina junto al Mercado con esta cofradía de los Javieres que se fundó al calor de la orden ignaciana.

En este día se alternan los sentimientos y si al bullicio fervoroso del Cerro sucede el ascetismo de los Javieres, tras ésta vendrá otra con mucha carga de trompetería, que de San Esteban llega la del Buen Viaje para gustarse a cada palmo en general y por la Alcaicería en particular. Contrapunto de nuevo con lo que llega inmediatamente después, con ese Cristo de la Buena Muerte derramando muerte por el Postigo mientras el sol le estalla en la cara donde hace veintitrés años caía un costalero. Si en este día de contrapuntos luce la del Cerro por el Cerro, San Esteban por la Alfalfa o San Benito por cualquier parte, quien no haya visto en el Arco del Postigo al Cristo de la Buena Muerte morir al sol que se va por Dos de Mayo no sabe lo que es la Pasión según Sevilla. Martes Santo que no se acaba ahí, que hay meterse por unos jardines en tinieblas para comprobar cómo se mueve un palio de Sevilla. Luciérnagas en los umbrales de la madrugada para siluetear a la Candelaria sorteando el amurallado palacio de Don Pedro camino de su templo en la judería. Y en este día de contrapuntos y de contrastes tan acentuados, a esa hora bulle el Cerro, se supera un año más el tremendo obstáculos de las ojivas de San Esteban y se viste de fiesta la Calzada para estar con su Cristo, ese Cristo que mira a un pueblo que no acaba de comprender el porqué de cuanto ocurre.

Se está agotando la tercera entrega de la Pasión según Sevilla y otro Cristo muere subiendo por una de las calles más bellas de Occidente, esa Mateos Gago desde donde, según Juan Ramón, la Giralda es un tallo luminoso que emerge de lo más hondo de la tierra. Sobredosis de austeridad entre naranjos mientras resuenan cercanamente lejos los ecos de una apoteosis que empieza en la Plaza Nueva y va a culminar en San Lorenzo. Recorrido de sevillanía auténtica ese camino de vuelta de la del Dulce Nombre por una vía dolorosa que resulta ciertamente gozosa para remate de un día de contrapuntos. Cuánta muerte por el Postigo del Aceite cuando el sol pega inmisericorde en la cara muerta del Cristo de la Buena Muerte. Malhaya la pena negra de aquel 1999 en el Postigo, malhaya la pena negra por Juan Carlos Montes muerto bajo la querida trabajadera.

Será tarde plena cuando el fantasmagórico cortejo de los Estudiantes supere el Postigo camino del centro. Sol y muerte, mucha muerte, desde la Universidad a la Universidad, desde el sol en todo lo alto a su ocaso. Sale los Estudiantes de cara al sol joven y cenital y se recoge cuando ese sol se avejenta y dobla la línea del horizonte aljarafeño.

Es ésta una de las sinrazones de nuestra Semana Santa. Lo lógico sería que este cortejo de los Estudiantes discurriera de noche, siempre de noche, por el dédalo de esta Jerusalén por siete días en que se ha convertido Sevilla. In illo tempore resultaba estremecedor ver al Cristo de la Buena Muerte en su vuelta por Placentines camino de la Universidad vieja, la de Laraña. Ensoñación que justificaba todo el Martes Santo. Tenía el alfa del sol en la cara al salir y el omega de la noche cerrada en su retorno por Placentines, el Salvador y Cuna. Ahora, el horario para la economía energética juega en contra y la convierte en cofradía diurna. El discurso positivo consiste en la belleza de la muerte al sol del Postigo, que no es poco.