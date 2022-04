Somos el tiempo que nos queda

Esta Reina de León no es doña Berenguela, esposa de Alfonso IX de Castilla y madre de Fernando III de Sevilla. Esta reina del barrio León es Nuestra Señora de la Salud, una imagen titular de la hermandad de San Gonzalo para la que el imaginero Luis Ortega Bru se inspiró en el rostro de su mujer, Carmen León Ortega, con el resultado de una “dolorosa muy sevillana”, según el Compendio General de las Cofradías de Sevilla, del que son autores Jesús Luengo y Juan Pedro Recio.

En el siglo XXI, cada diez años se corona canónicamente una Virgen de Triana. El 2 de junio de 2007 fue la de la O en el Altozano, ceremonia presidida por el entonces pastor de la diócesis, el arzobispo Carlos Amigo Vallejo. El 14 de octubre de 2017, en el 75 aniversario de su constitución como hermandad sacramental, le tocó a la Virgen de San Gonzalo.

Cinco años después, ya no siguen en sus cargos las autoridades que presidieron la ceremonia. Juan José Asenjo ya no es arzobispo de la diócesis; Juan Espadas dejó de ser el alcalde de Sevilla; Renzo Fratini fue relevado por un filipino como nuncio apostólico y Juan Gómez de Salazar fue relevado como general jefe de la Fuerza Terrestre en aquella demostración de Fuerza Celestial.

Uta Geub (Sulzburg, Alemania, 1971), es una pintora que nació en la Selva Negra, en un pequeño pueblo próximo a Friburgo cuyo principal monumento es una sinagoga judía. “En la Segunda Guerra Mundial el 30 por ciento de la población de mi pueblo eran judíos; de niña yo tenía la llave de su cementerio, que cerraba el viernes y volvía a abrir los domingos para respetar el sábado”.

Un buen día esta alemana vino buscando sol e inspiración en Andalucía. “En 1998 me instalé en Marbella, que era lo más opuesto a lo que buscaba”. Fue recorriendo la costa, cambió el Mediterráneo por el Atlántico y se quedó en Sanlúcar de Barrameda, donde vive desde 2003. Han pasado muchas cosas en su vida. Hace diez años, en 2012, nació su hija Emma; en abril de 2014, le diagnosticaron un cáncer. Todo lo que vive a partir de entonces lo considera un regalo. Por eso, el catálogo de su obra Project 15 se abre con esta frase de Caballero Bonald: “Somos el tiempo que nos queda”.

Ese catálogo consta de 31 dibujos. Junto a escenas de la playa de Sanlúcar o de sus carreras, hay una obra que tituló ‘Reina’. Un fogonazo de Lunes Santo. Una fotografía de José Ángel García en Diario de Sevilla le llamó la atención. Recién coronada canónicamente, Nuestra Señora de la Salud salía de la catedral de vuelta a su barrio de León. Una frase del Apocalipsis, “Vestida de sol con la luna por pedestal”, con esas dos figuras astrales de la canción de Lole y Manuel. Recuerda su primera visita a la Semana Santa de Sevilla. “Fue en 2009. Estaba con un grupo de gente, les dije que me iba, pero no me fui, me fui para ver sola esa explosión de emociones y sentidos”.

El acercamiento de esta alemana a la Semana Santa de Sevilla tiene algunos precedentes. La calle Alemanes rodea uno de los laterales de la Catedral, perpendicular a la calzada urbana de la carrera oficial. Otto Moeckel Von Friess, hijo y nieto de alemanes, fue hermano mayor del Baratillo (como su hijo Joaquín) y este Miércoles Santo será el primero en el que su hermandad pase junto a la calle que lleva su nombre; Berthold Volberg escribió un libro en el que narra su fascinación por la Semana Santa de Sevilla. Todo está escrito en alemán salvo la dedicatoria, “A Sevilla con amor”. Con un título, ‘Sevilla Stadt der Wunder’, que traduce Uta Geub: ‘Sevilla, ciudad de milagros’.

Carlos V fue emperador de Alemania, se casó en Sevilla y patrocinó el viaje que significó la primera vuelta al mundo. Uta Geub se involucró en esta conmemoración colaborando en la ilustración de libros, almanaques y un proyecto que espera que llegue a buen puerto en el que homenajea a los tres sanluqueños que formaban parte de la expedición.

La primera salida procesional de la cofradía de San Gonzalo se vio frustrada en 1947, el año de la visita a Sevilla de Evita Perón, por una inundación en el barrio de León. Donde reina Nuestra Señora de la Salud, esa imagen que atrapó a una pintora que superó un cáncer, la madre de Nuestro Señor Soberano ante Caifás, sumo sacerdote, malo de esta película al que también dio vida y verdad la gubia de Luis Ortega Bru.