Los Trazos de Pasión de José Carlos González llegan al Mercantil

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla inauguró este jueves, 12 de marzo, la exposición Trazos de Pasión, una muestra del reconocido artista sevillano José Carlos González. El acto de apertura contó con la presencia de Bruno González de la Peña, responsable de Actividades Culturales de la entidad, quien agradeció al autor que eligiera nuevamente esta sede para presentar su obra en fechas tan próximas a la Semana Santa.

Por su parte, el artista manifestó su alegría por regresar a exponer en el Mercantil, un lugar que le evoca "recuerdos muy bonitos", y aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo de quienes hicieron posible la exhibición.

Riqueza artística y espiritual en 19 piezas La exposición se compone de una colección de 19 piezas realizadas íntegramente con la técnica de grafito sobre papel, la preferida del autor. A través de estos dibujos, González realiza un estudio detallado de la luz, el volumen y la expresividad, logrando una precisión y fuerza visual que invita a una mirada detenida sobre la imaginería cofradiera sevillana.

Entre las obras más destacadas que el público podrá contemplar se encuentran el Señor del Gran Poder, realizada originalmente para la portada de El Llamador de Canal Sur Radio, y el Ecce Homo, creado para conmemorar el 400 aniversario de Murillo. Con este trabajo, el artista reafirma su compromiso con el arte sacro y su respeto por la iconografía religiosa de la ciudad.

La muestra, que destaca por su rigor técnico y sensibilidad, permanecerá abierta al público en la sede de la calle Sierpes, 65 hasta el próximo jueves 19 de marzo.