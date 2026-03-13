La Universidad conmemora cien años de la primera salida de Los Estudiantes

Un reclamo que sirve de conmemoración y anuncio ante la inminente llegada de un nuevo Martes Santo. Una gran lona se despliega en la puerta del Rectorado de la Universidad de Sevilla. La institución académica ha accedido a la colocación de este detalle muy cerca del lugar por donde sale la cofradía, puesto que este año se cumple ni más ni menos que un siglo de la primera salida procesional de la corporación.

Detalle de la lona que se despliega en el Rectorado

Este Martes Santo de 2026 la hermandad celebra el primer centenario de salidas procesionales en Sevilla. En dicha lona aparecen los escudos tanto de la hermandad como de la Universidad, así como el logo, obra de Pablo Lastrucci, leyéndose la siguiente frase: Un siglo de cofradía universitaria, acompañada de dos instantáneas en blanco y negro. La primera pertenece al archivo de la Hermandad y recoge una instantánea antigua de los nazarenos formando en uno de los patios del Rectorado, bajo la mirada de la estatua del fundador de la Universidad, Maese Rodrigo Fernández de Santaella, mientras que la segunda, obra del fotógrafo Luis Serrano, muestra una escena contemporánea de la cofradía captada también en uno de los patios del edificio rectoral, el del reloj, estableciendo así un diálogo visual entre el origen y el presente de la corporación y el paso del tiempo transcurrido desde la primera salida procesional.

Otros actos conmemorativos

Entre las iniciativas organizadas destaca una exposición que se instalará desde el lunes 16 de marzo en el patio de la Casa de Hermandad, en la que pueden contemplarse varias fotografías y documentos históricos referentes a aquella primera salida procesional. Esta exposición permite acercarse a uno de los momentos más señalados en la historia de la Hermandad. Asimismo, la Hermandad ha editado también una papeleta de sitio simbólica del centenario, obra del artista Felipe Gutiérrez Díaz, licenciado en Bellas Artes. La pieza se plantea como una composición simbólica que reúne imágenes, documentos y referencias históricas relacionadas con los orígenes de la Hermandad y su estrecha vinculación con la vida universitaria de la ciudad.

En el collage aparecen referencias directas a la primera salida procesional de 1926, como una fotografía histórica y un artículo de prensa de la época, junto a otros elementos simbólicos que evocan la tradición universitaria y espiritual de la Hermandad: la puerta de la Iglesia de la Anunciación, sede fundacional de la corporación; emblemas relacionados con el mundo del saber; o imágenes que aluden al movimiento, a la vida y a la esperanza.

Aquel 30 de marzo de 1926

Aunque la cofradía se funda en 1924, no será hasta dos años después cuando se materialice el anhelo de hacer estación de penitencia en la Catedral. En aquellos primeros años hubo variedad de opiniones en el seno de la cofradía, sobre todo en torno a la conveniencia de que el paso del Cristo llevase acompañamiento musical y la ostentación y derroche en los actos de culto. Desde un primer momento, se había decidido que la cofradía únicamente procesionase con el paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en la tarde de cada Martes Santo (esta decisión fue objeto de modificación al incorporarse a la cofradía el paso de María Santísima de la Angustia en 1946). Otro problema que surgió en los primeros años fue el económico, ya que no se cumplieron las iniciales previsiones de hermanos.

A pesar de todo ello, la cofradía realiza su primera estación de penitencia en 1926 procesionando únicamente con la Imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, sobre un paso realizado en madera de caoba por el ebanista Serradilla de estilo neoclásico. El paso se adornaba con cuatro singulares faroles neomudéjares y con un escueto monte de lirios, que había sido confeccionado con flores que los propios miembros de la Hermandad habían cogido del campo para la ocasión. Posteriormente el paso sustituiría los cuatro faroles neomudéjares por los actuales hachones de cera color tiniebla, añadiendo cuatro evangelistas en las esquinas del paso realizados por Antonio Bidón.