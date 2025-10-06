Apenas lleva la Virgen unas horas en un lugar donde tanta falta hace y ya son infinitas las historias por contar y narrar. La Esperanza de Triana fue trasladada este pasado sábado al Polígono Sur en el marco de la Misión Evangelizadora que se va a desarrollar estos días en esta zona de la ciudad, una de las más deprimidas del país. Un traslado multitudinario que ha servido para reavivar conciencias y para que infinidad de vecinos se reencuentren con la devoción de su vida, y lo recordamos en El pájaro morado.

En otros asuntos, recopilamos las novedades más destacadas como el nombramiento de José Antonio Rodríguez como pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026. El Consejo de Hermandades ha nombrado a este compañero y emblemático profesional de la etapa contemporánea de la fiesta como el encargado para anunciar la llegada de la próxima Semana Santa. Asimismo, nos detenemos en otros temas no menos desdeñables como el conteo de nazarenos publicado por la institución de San Gregorio: la Madrugada ya supera los 14.000 nazarenos.