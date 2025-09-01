Una semana más, en El pájaro morado, recapitulamos las novedades más destacadas de estos últimos días en clave cofradiera. Concepción Rubio tomará el próximo jueves posesión de su cargo como hermana mayor de la Paz, tras el fallecimiento de Manuel Recio el pasado mes de julio, convirtiéndose así en la segunda mujer en ostentar dicha responsabilidad en una hermandad de penitencia. Además, la Macarena ya ha anunciado la consecución con éxito del tratado de anoxia sobre la Virgen de la Esperanza, que permanecerá hasta mediados de septiembre completamente aislada de oxígeno. Por último, analizamos la presencia de Santa Ana de Dos Hermanas en la extraordinaria del Divino Perdón, a escasas horas de que salga a la calle la Pastora de Santa Marina para iniciar los cultos y actos en el marco de su coronación.