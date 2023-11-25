La Virgen de Valme y San Fernando rememoran los 775 años de la reconquista cristiana de Sevilla: fotos de la procesión
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Las imágenes de San Fernando y la Virgen de Valme han recorrido las calles del entorno de la Catedral de Sevilla para celebrar el 775 aniversario de la toma de la ciudad y la reinstauración del culto cristiano.
LA VIRGEN DE VALME Y SAN FERNANDO REMEMORAN LOS 775 AÑOS DE LA RECONQUISTA CRISTIANA DE SEVILLA
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