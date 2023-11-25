La Virgen de Valme y San Fernando rememoran los 775 años de la reconquista cristiana de Sevilla: fotos de la procesión

25 Nov, 2023 20:40

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LA VIRGEN DE VALME Y SAN FERNANDO REMEMORAN LOS 775 AÑOS DE LA RECONQUISTA CRISTIANA DE SEVILLA
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