¿Volverán los besamanos y besapiés a las cofradías de Sevilla?

Mes de enero de 2020. Queda consumado lo que, por desgracia, se venía pronosticando e intuyendo durante algunas semanas. El COVID-19, enfermedad respiratoria de marcado carácter contagioso, quebraría por completo nuestras vidas cobrándose cientos de miles de fallecidos en todo el mundo. Ante la expansión del virus -que habría de acompañarnos mucho tiempo-, el director general de la OMS, con apellidos casi impronunciables, decretaba la emergencia sanitaria en todo el mundo.

Este coronavirus marcó la hoja de ruta mundial a todos los niveles: en lo social, laboral, económico, cultural, artístico... Y sanitario, por supuesto. Todo quedó supeditado a un segundo plano y los propósitos esenciales de cualquier agenda política se redujeron a la protección de la ciudadanía. Restricciones, limitaciones, prohibiciones... Tiempos de confusión e incertidumbre, de rupturas emocionales y desapegos personales.

Aquel primer viernes de marzo de 2020, ya con el virus sobrevolando, permanecerá en la memoria colectiva de los cofrades mientras vivamos. En la función de mi Hermandad de San Bernardo ya no se dio la paz y la comunión, fría y distante, supuso la adopción de medidas urgentes. Aunque había colas en San Antonio Abad, la imagen no se besaba y todo nos parecía como un decorado, una simulación de algo inimaginable y distorsionado. El 14 de marzo, confirmando las previsiones, quedaban suspendidos todos los desfiles procesionales. Sevilla no celebraría su Semana Santa en la calle ochenta y siete años después de la última vez, cuando en 1933 no salió ninguna cofradía.

Desde entonces, más allá del bombardeo incesante de previsiones no especialmente optimistas, las hermandades han tenido que adaptarse a las diferentes disposiciones eclesiásticas y gubernamentales para poder sobrevivir. Cultos aforados, proyectos detenidos, esfuerzos en caridad y ayuda al hermano, oficios artesanales con facturación nula en buena medida dependientes de las cofradías... Nada que todos ustedes no hayan padecido.

Tampoco hubo Semana Santa en el año 2021, y los esfuerzos se focalizaron en preparar todo para el año 2022. La llegada de la vacuna abrió una puerta de esperanza que finalmente se materializó. Entretanto, las cofradías -no todas- habían trazado una serie de fórmulas para mantener viva la llama de la devoción entre sus hermanos y evitar de este modo la indiferencia espiritual y afectiva. La palabra veneración copó las portadas de la prensa y desde entonces un culto casi centenario perdió su verdadera razón no solo etimológica, sino sentimental. Una reverencia era el único gesto posible ante las imágenes de nuestras vidas.

Han pasado más de tres años. Las hermandades, atentas a las recomendaciones de las administraciones, decidieron obrar por cuenta propia hace ya meses, sin contar con el regreso de las procesiones con todos sus ingredientes. En septiembre de 2022, la Hermandad de San José Obrero celebró el primer besamanos "postpandémico", esto es, recuperando el beso a la imagen. Posteriormente, la Amargura y otras tantas se sumaron y decidieron apostar por la "maniera" tradicional. Por contrario, varias corporaciones prefirieron continuar con el sistema pandémico por una serie de razones higiénicas y conservacionistas.

El pasado 5 de mayo, el tal Adhanom Ghebreyesus decretó el fin de la emergencia mundial por el coronavirus en el planeta, y el debate ha resurgido en redes sociales. Ante la ausencia de una orden internacional de carácter sanitario, ¿debería regresar el formato original de manera generalizada? ¿Mantener las veneraciones, aunque las imágenes de manera conceptual y práctica permanezcan en veneración constante todo el año?

Hay quien apuesta por el formato tradicional sin fisuras como herramienta eficaz para fortalecer la devoción y por respeto al modo de manifestar y expresar, públicamente, nuestra religiosidad y su carácter identitario. Por otro, gana peso razonable la cuestión higiénica para evitar la transmisión de otras infecciones y, por supuesto, para la conservación de las tallas. La erosión de pies o manos en las imágenes es patente y obliga a intervenir de manera puntual, pero no deja de ser una muestra de fervor popular.

Quizás estos nuevos tiempos no solo han modulado nuestras relaciones sociales y el modo de actuar en el aspecto sanitario, sino que han ofrecido prismas novedosos y han roto tabúes cofradieros. ¿Potenciar la conciencia artística en detrimento de las expresiones de un pueblo? ¿Recuperar la cercanía de las imágenes pero desasistir el respeto a una obra de arte?

En el equilibrio, quizás...