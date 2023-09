El curso escolar se inicia mañana en los colegios públicos de Sevilla con casi 200 incidencias no resueltas por el equipo de Sanz y que revelan la falta de limpieza, que no se atienden los arreglos reclamados con urgencia y la ausencia de gestión municipal

Junto con puertas de emergencia rotas o profesores haciendo la labor de los limpiadores, hay casos extremos de no renovación de cuadros eléctricos tras un incendio o filtraciones de agua por obras sin concluir

El PSOE trasladará al gobierno municipal el listado de incidencias para que sean atendidas con urgencia. “El plan ‘Mi cole limpio y seguro’ del que nos habla José Luis Sanz a través de las redes sociales no es más que propaganda, pero la situación es muy diferente. Ni limpios, ni seguros”, ha dicho el portavoz socialista, Antonio Muñoz

El curso escolar se inicia mañana en los colegios públicos de la ciudad de Sevilla con casi 200 incidencias no subsanadas por el equipo de José Luis Sanz, según ha recopilado el Grupo Municipal Socialista tras las quejas de padres y madres y de la comunidad educativa y visitas a los entornos de las instalaciones a lo largo de la última semana. Desde falta de limpieza en aulas y comedores hasta puertas de emergencias rotas, pasando por aulas a medio pintar, averías de fontanería, desperfectos en acerados frente a las entradas a los centros educativos que pueden provocar caídas, suciedad acumulada por obras aún no concluidas, alcorques no desbrozados e incluso profesores teniendo que asumir tareas de limpieza, colgar las pizarras y disponer mesas y sillas ellos mismos.

El Grupo Socialista ha agrupado estas incidencias y las trasladará al equipo de Sanz para que las resuelva a la mayor brevedad posible. “El plan ‘Mi cole limpio y seguro’ del que nos habla José Luis Sanz a través de las redes sociales no es más que propaganda, pero la situación es muy diferente. Ni limpios, ni seguros. Nos ha

bastado con visitar los entornos escolares con un cuaderno para que las madres y los padres y las comunidades educativas nos cuenten las deficiencias que tienen los centros y que son responsabilidad del Ayuntamiento. La próxima semana se las haremos llegar al gobierno municipal para que conozca cuál es de verdad la realidad que no aparece en sus vídeos, y que se pongan a trabajar, que ya es hora”, ha dicho el portavoz socialista, Antonio Muñoz.

De hecho, son muchas las ocasiones en la que han trasladado que el gobierno local ni tan siquiera atiende a sus llamadas y requerimientos. “No conocen ni a la delegada municipal de Educación. Nosotros, el PSOE, además de la cartera de proyectos de mejora e inversiones que tramitamos antes del cambio de gobierno municipal, le hemos hecho el trabajo que no han realizado a lo largo del verano. Tres meses ha tenido el gobierno del Sr. Sanz para ejecutar los arreglos necesarios por el lógico deterioro de las instalaciones. No estamos hablando de grandes inversiones, sino de arreglos necesarios y urgentes. Pero han preferido dedicar el tiempo a hacer vídeos en los que cuentan que estaban adecentando los entornos de los colegios. Eso es lo que dura la gestión del gobierno municipal: el tiempo que se tarda en grabar las imágenes. Así lo llevan haciendo desde principios de agosto, con el Sr. Sanz en el papel protagonista de los supuestos zafarranchos de limpieza de los que ha llenado las redes sociales”, ha agregado Muñoz.

La dejadez llega a los extremos de que en un colegio del Casco Antiguo, el CEIP Jardines del Valle, se produjo a finales de junio un incendio en su instalación de electricidad, sin que se haya renovado y ni tan siquiera pintado las paredes que quedaron ennegrecidas; y en otro, el Manuel Giménez Fernández, ubicado en el Polígono Sur, con las aulas en obras, material escolar apilado y humedad por las últimas lluvias filtrándose por agujeros de las obras.

“Entendemos lo difícil que es atender las necesidades de una comunidad educativa tan grande como la de una gran ciudad, pero una vez más no nos sirven las excusas: han pasado tres meses desde que José Luis Sanz asumió el gobierno municipal y su interés por los arreglos en los colegios públicos es nulo. Tanto que ni conocen a su equipo de Educación”, ha concluido el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla.