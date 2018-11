Acaba sin acuerdo una reunión sobre los paros parciales del Metro

El comité de empresa de la sociedad Metro de Sevilla ha informado este miércoles de que esta misma tarde ha finalizado "sin acuerdo" una reunión entre los representantes de la plantilla y la dirección de la compañía, antes de que este jueves a primera hora comience la primera jornada de paros parciales promovida en demanda de la cobertura de las bajas, excedencias y reducciones de jornada y de una mejora de las condiciones de los trabajadores eventuales.

El presidente del comité de empresa del metro, Juan Lorenzo Vázquez (Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte, SITT), ha explicado que una vez concluida "sin acuerdo" esta reunión "de última hora", los representantes de los trabajadores asumen que a primera hora de este jueves se consumará el primero de los paros parciales previstos. "No hay nada nuevo", ha lamentado el presidente del comité de empresa respecto a la postura de la dirección de Metro de Sevilla durante esta reunión.

"Tenemos que solucionarlo ya"

Juan Lorenzo Vázquez, no obstante, ha defendido que la plena cobertura de las bajas o las excedencias es una reivindicación "de mucho tiempo atrás", señalando que el acuerdo alcanzado en marzo de 2015 para desconvocar la huelga promovida entonces por el comité de empresa para la Semana Santa incluía ya "compromisos" en este aspecto.

"Tenemos que solucionarlo ya", ha aseverado, alegando que el comité de empresa sólo reivindica "que se mantenga el empleo" que genera la empresa, sobre todo porque actualmente los convoyes del metro "van hasta la bola" de viajeros.

Los paros parciales han sido convocados entre las 7:30 y las 9:30 y las 19:00 y las 21:00 de cada jueves y de modo indefinido, en demanda de mejor cobertura de las bajas, las excedencias y las reducciones de jornada y de una mejora sustancial de las condiciones laborales de los empleados eventuales de la empresa, toda vez que la dirección del metro alega que siempre dispone de un once por ciento de su plantilla "en un turno denominado de reserva, a la espera de que se le asigne un turno en caso de que, por absentismo, no quedase cubierto por la persona que inicialmente lo tuviese asignado"."Este personal de reserva es suficiente para cubrir el absentismo registrado", asegura la empresa, que avisa de que "no se sostiene esta causa para la convocatoria de huelga" y llama a negociar "un nuevo convenio colectivo" que releve al que expira el 31 de diciembre de este año, pues a su juicio todo derivaría de la necesidad de renovar el convenio.