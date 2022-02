Adelante Sevilla evita sumarse a la condena del Ayuntamiento a la invasión rusa de Ucrania

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha condenado este jueves el ataque de la Federación de Rusia a Ucrania que ha tenido lugar esta madrugada en la región de Donbás. Los diferentes grupos municipales, salvo Adelante Sevilla, que no se ha pronunciado al respecto, se han referido a este conflicto en sus primeras intervenciones durante el inicio de una sesión extraordinaria convocada para abordar la modificación del PGOU relativa al cambio de ordenación de la antigua Fábrica de Tabacos de Altadis.

El primero en intervenir, el teniente de alcalde delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha manifestado la condena del gobierno local, "y del grupo socialista que lo sustenta", del "ataque de la Federación de Rusia a un país soberano como es Ucrania". "Condenamos la agresión bélica y esperamos y deseamos que todas las negociaciones sean resueltas por la vía diplomática como defiende la Unión Europea", ha añadido.

De su lado, el portavoz del grupo popular, Juan de la Rosa, ha expresado su "condena enérgica" al ataque y el "apoyo y solidaridad con la población ucraniana", al tiempo que "ha apelado a la diplomacia" como vía de resolución del conflicto. Desde las filas del grupo municipal de Ciudadanos, a través de su portavoz, Álvaro Pimentel, se han unido a la condena por la "invasión rusa" y han mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano. "Pedimos el cese de esos ataques y el respeto a la integridad de las fronteras de un Estado soberano".

La portavoz del grupo de Vox, Cristina Peláez, ha condenado también el ataque ruso. "Otra vez un tirano comienza una guerra en Europa contra la libertad y la soberanía de las naciones. No hay derecho y hay que pararlo". Por último, la concejal no adscrita Sandra Heredia se ha sumado a la declaración de intenciones del 'No a la guerra'. "Repetimos en 2022 las mismas consignas de 2003. Nuestro apoyo a la vía diplomática y el deseo de que se resuelva lo antes posible".