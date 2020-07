Adelante traslada al Parlamento los cortes de luz en el Polígono Sur

Adelante Andalucía ha llevado hasta el Parlamento los cortes en el suministro eléctrico que vienen sufriendo los vecinos del Polígono Sur. La formación de izquierdas emplaza al Gobierno autonómico a defender a los vecinos y no a favor de "los intereses de las eléctricas". En una pregunta dirigida a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, los parlamentarios de Adelante Maribel Mora, Mari García y Nacho Molina preguntan por "las causas de estos cortes eléctricos" y por las "medidas a tomar" por dicha Consejería para "poner solución a esta situación y garantizar un servicio de calidad".

"Los cortes los sufren vecinos que pagan religiosamente su factura y que incluso necesitan el suministro eléctrico para mantener respiradores, es una cuestión de vida o muerte", ha llegado a denunciar Molina. Adelante pregunta también a la consejería si el Ejecutivo plantea impulsar "medidas sancionadoras para determinar la responsabilidad de Endesa por su incumplimiento en la prestación del servicio con los usuarios y usuarias del Polígono Sur en Sevilla".

"Las malditas puertas giratorias no pueden tener un efecto perverso sobre la población", critica Molina, que pide al Gobierno "que defienda los intereses de la gente, de los vecinos del Polígono Sur y no de las grandes eléctricas". El parlamentario hizo hincapié en que "la gente del Polígono Sur no pueden ser tratados como ciudadanía de segunda y el Gobierno andaluz debe hacer su trabajo, que es velar por los intereses de vecinos, de usuarios, que están pagando las consecuencias de las mala gestión de las empresas eléctricas, incapaces de dar el servicios al que están obligadas".

Esta acción de Adelante Andalucía se produce en línea con las reclamaciones que realiza la formación a nivel local, avisando incluso de la posibilidad de llegar a cabo acciones judiciales.

Por su parte, Endesa ha informado de los 600.000 euros invertidos en la zona en mejoras, al mismo tiempo que ha advertido en más de una ocasión de que los cortes se producen por la numerosa cantidad de enganches ilegales existentes y por la multiplicación de los cultivos de marihuana, ya que cada uno consume de media igual que 80 pisos. Según Endesa, tenía instalada en la zona cinco veces más potencia que el número de clientes que tenían contratado el servicio, mientras que el 90 por ciento del consumo energético se producía de manera ilegal, una materia que aborda con las fuerzas de Seguridad del Estado ante el peligro para la seguridad que además suponen este tipo de enganches.